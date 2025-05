Anunciaron que bajan impuestos y aranceles a celulares importados, televisores y aires acondicionados

También se bajarán los impuestos internos para celulares televisores y aires acondicionados del 19, al 9,5% y para los productos fabricados en Tierra del Fuego de 9 a cero%.

Impuestos: productos con precios equiparados con los de la región

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en Casa de Gobierno junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

La baja de precios de 30% llevaría a que los productos equiparen sus precios con el resto de la región.

El vocero sostuvo que no esperan que estás medidas tengan impacto en lo que significa la estructura productiva de Tierra del Fuego y convocó a las provincias a que reduzcan el 5% de ingresos brutos que pesan sobre estos artículos.

"Hoy, en Argentina, un celular con tecnología 5G cuesta el doble que en Brasil o Estados Unidos. Había gente que pagaba un avión y un hotel para comprar algo tan básico como un celular. Aún así, le salía más barato que comprarlo en Argentina. Un celular de alta gama cuesta en la Argentina U$S 2.566, en Madrid U$S 1.290, en Santiago de Chile U$S 1.147, en Londres U$S 1.143 y en Nueva York U$S 1.011".

“En la segunda, se eliminarán los aranceles por completo, es decir, se los llevará a cero y tendrán efecto a partir del 15 de enero del año que viene, del 2026”, agregó.