Adorni y Petri llenaron el Bustelo, defendieron la gestión de Milei y le pegaron al kirchnerismo

WhatsApp Image 2024-10-05 at 20.38.39.jpeg La vicegobernadora Hebe Casado, la gerenta de ProMendoza, Patricia Giménez, y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. Martín Pravata

► TE PUEDE INTERESAR: El jefe del PAMI Mendoza enfrentó las quejas por demoras en la atención a jubilados

Este último vivió un momento incómodo durante la alocución de Adorni. El vocero presidencial lanzó, con su tono duro, una serie de críticas a la oposición por presentar leyes que, según su perspectiva, amenazan el déficit fiscal, entre ellas la polémica Ley de Financiamiento Universitario vetada por Javier Milei.

Días atrás, precisamente, Lombardi estuvo en la marcha en la cual un puñado de gente le pidió al libertario que no la rechace. Así y todo, disimuló con un tímido aplauso y una sonrisa.

Luis Petri y un mensaje para las legislativas 2025

El sanmartiniano reconoció que a la gestión de Milei le afecta la poca cantidad de legisladores libertarios y aliados en el Congreso, aunque confió en que "el año que viene se revertirá esta situación".

"Es fundamental formar un gran frente nacional y provincial entre todos aquellos que pensamos lo mismo", enfatizó.

WhatsApp Image 2024-10-05 at 20.38.30.jpeg Petri en el mano a mano con Adorni en el Bustelo este sábado.

► TE PUEDE INTERESAR: Saloneros dicen que Sadaic los intimó a pagar deudas millonarias pese al decreto que los exime

Sin embargo, advirtió algunos límites: "Nosotros en el congreso no queremos causas nobles que quiebren la caja. Porque eso es lo que hace la oposición cuando escribe leyes imposible. Son para llevar a la ruina a este gobierno. No vamos a negociar ni el déficit, ni la emisión de dinero ni la toma de deuda".

"Nuestra meta es desregular al máximo. Las responsabilidades deben recaer en el sector privado, no en el Estado. Debemos proporcionar a los inversores las condiciones necesarias para que puedan invertir, traer productos del exterior y comerciar con libertad. La riqueza la generan los privados, no el Estado", afirmó.

El vocero de Javier Milei fue un poco más allá y dijo que "no tiene dudas" que Petri será "el gobernador de Mendoza en el 2027".

Manuel Adorni aseguró que la oposición no doblegará al gobierno de Milei

El periodista Adorni, ahora vocero presidencial, advirtió a los presentes que la oposición "se despierta todos los días y fabrica leyes para partir al gobierno nacional". Y no sólo eso sino que denunció que la línea 111, habilitada para denunciar extorsiones para cobrar planes sociales o asistir a marchas, ya recibió "más de 270 mil denuncias".

Petri Adorni.jpeg Un "león" libertario abraza al ministro Luis Petri. Fotos: Martín Pravata

► TE PUEDE INTERESAR: La empresa Plastiandino volvió a producir tras el incendio que la destruyó casi totalmente

"Todos los proyectos de ley de la oposición van a tener un condimento de gasto publico, como las de las universidades y jubilaciones", subrayó, continuando con un tono irónico: "Parece que ahora han descubierto a los pobres. Como si todos los problemas debieran solucionarse en 30 días y surgieran de la nada. Es ridículo; ellos son los responsables de todo este desastre".

En otro punto, afirmó que la inflación en Argentina dejó de ser un problema, al igual que la inseguridad, ya que, según el vocero, la población nota los cambios en Rosario y en otras áreas que anteriormente se consideraban inseguras. "Lo que más preocupa a la gente es la corrupción, y no por nuestra parte", concluyó.

El momento stand-up del vocero Adorni

Adorni también, como un standupero que se sube al escenario, contó una serie de anécdotas sobre el kirchnerismo, sobre todo de la última gestión del ex presidente Alberto Fernández.

"La primera vez que llegué a Casa Rosada era un lío que te den una oficina. Improvisé una oficina en el pasillo estuve una semana así. Había un mozo que nos traía un café y algo para comer. Siempre me miraba fijo a los ojos y me llamaba la atención", comenzó.

WhatsApp Image 2024-10-05 at 20.38.32 (1).jpeg

► TE PUEDE INTERESAR: La titular de Juegos y Casinos reveló cómo hacen para apostar de forma ilegal los chicos en Mendoza

"En un momento le pregunto 'todo bien, ¿pero por qué me miras así?' y me dice literalmente 'Porque usted me saluda cuando llega, cuando se va y me pide las cosas por favor' La deshumanización del kirchnerismo fue total".

Contó otra anécdota que generó risas en los presentes: "En Casa Rosada hay una persona, que no podemos echar todavía por unos convenios internacionales, que se dedica a revisar que todos los relojes estén dando bien la hora. Es insólito el despilfarro de dinero".

Luis Petri y un mensaje final motivador

Petri finalizó su intervención con un mensaje motivador para los libertarios presentes. Les solicitó trabajar para ganar el año que viene y lograr una mayoría en el Congreso que les permita seguir gobernando.

Afirmó que muchos los daban por "terminados" en varias etapas de los 10 meses que llevan de gestión. "El club del helicóptero primero dijo que nos iríamos al asumir,; luego, en marzo y después en julio. Casi nos prendieron las hélices antes de entrar, pero aquí estamos", concluyó.