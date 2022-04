Efemérides de hoy viernes 29 de abril de 2022

Nace en la ciudad de Boston (Massachusetts, EEUU) la actriz estadounidense Uma Karuma Thurman, quien ganó popularidad por su actuación en los taquilleros películas "Pulp Fiction" y de la saga “Kill Bill".

1980

A la edad de 80 años muere en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) el cineasta británico Alfred Hitchcok, maestro del cine de suspenso y el thriller. Fue un innovador en la forma de filmar. Dirigió más de 50 filmes, entre ellos los celebrados “Rebeca” (1940), “Vértigo” (1958) y “Psicosis” (1960).

alfred hitchcock.jpg Hace 42 años moría un maestro del suspenso y el terror.

1985

Se publica en el Reino Unido el álbum “Mr. Bad Guy”, el primero grabado como solista por Freddie Mercury, ídolo y líder de la banda de rock británica Queen. El disco contiene once canciones, entre ellas “Made in Haven” y "I Was Born to Love You.

1986

Un voraz incendio consume en siete horas alrededor de un 400.000 de libros en la Biblioteca Central de la ciudad de Los Ángeles (California), el peor siniestro de la historia de las bibliotecas públicas de Estados Unidos. El fuego dañó seriamente a otros 700.000 libros y destruyó 5,5 millones de patentes registradas desde 1799.

1990

El capitán de la selección argentina, Diego Maradona, gana su segundo Scudetto de la Liga Italiana de Fútbol con el Napoli. Fue en la victoria como local ante el Lazio por 1-0, con gol de Marco Baroni al recoger un centro enviado por el “El diez”.

1992

En la ciudad estadounidense de Los Ángeles mueren 63 personas y otras dos mil resultan heridas en violentos disturbios desatados durante una manifestación contra el racismo luego de que un jurado compuesto por blancos absolviera a los cuatro policías enjuiciados por propinar una brutal paliza al taxista Rodney King, de raza negra, el 3 de marzo de 1991.

2003

Al cabo de cinco días de intensas lluvias, una crecida del río Salado inunda 43 barrios de la ciudad de Santa Fe y causa la muerte de 23 personas en la capital santafesina. Fue una de las peores inundaciones en la historia de la provincia.

2014

A la edad de 71 años muere en Buenos Aires la actriz y vedette argentina Norma Pons ( Norma Delia Orizi), ganadora de un Konex y un Martín Fierro, entre otros premios. Fue una de las grandes estrellas del teatro de revistas argentino.

norma pons.jpg La reconocida actriz y vedette tenía 71 años.

2021

Se celebra el Día Nacional del Animal en conmemoración de la fecha del fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín (1850-1926), precursor de la lucha contra las riñas de gallos, la doma de potros, las corridas de toros y el tiro a la paloma.

Fuente: Télam