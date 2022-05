Efemérides de hoy lunes 16 de mayo de 2022

El médico e infectólogo Julio Méndez aísla por primera vez en el país al bacilo que provoca la fiebre amarilla. Trabajó en Alemania en el desarrollo de la bacteriología con su colega Roberto Koch, quien descubrió el bacilo de la tuberculosis.

1929

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos celebra la primera entrega de los primeros Premios Óscar en el hotel Hollywood Roosevelt de la ciudad de Los Ángeles. Se premió a las mejores películas de 1927 y 1928 y fue la única ceremonia de los Óscar que no fue transmitida al público.

1957

A la edad de 57 años muere en la localidad de Coudersport (Pennsylvania, EEUU) el contador y agente del Tesoro estadounidense Eliot Ness, famoso por haber sido líder del grupo de “Los Intocables” que encarceló al jefe mafioso Alphonse “Al” Capone por evasión de impuestos.

1966

Sale a la venta en Estados Unidos el álbum "Blonde on blonde", el séptimo de estudio del músico, compositor y poeta estadounidense Bob Dylan y uno de los primeros dobles de la historia de la música. “Blonde on blonde” forma parte de la trilogía de rock de Dylan que incluye a “Bringing It All Back Home” y “Highway 61 Revisited”.

1969

Comienzan en la ciudad santafesina de Rosario marchas de protesta y huelgas que poco más de un año después desembocaron en la caída del general Juan Carlos Onganía y su reemplazo por el general Roberto Levingston al frente de la dictadura cívico militar surgida del golpe de estado de 1966.

1970

Nace en Buenos Aires la extenista Gabriela Sabatini, la argentina más destacada en ese deporte al alcanzar el tercer puesto del ranking mundial. Ganó el Abierto de EEUU en 1990, convirtiéndose en la única tenista argentina en lograrlo. Además ganó los torneos WTA Tour Championships de 1988 y 1994.

gabriela sabatini efemerides.jpg Gabriela Sabatini fue la tenista argentina más destacada de las últimas décadas.

1978

Nace en la localidad santafesina de Pujato el exfutbolista Lionel Scaloni, actual técnico de la selección argentina. Fue campeón mundial juvenil con la selección sub-20 en Malasia 1997 y también formó parte del equipo que disputó el Mundial de Alemania 2006. Scaloni desarrolló la mayor parte de su carrera en el Deportivo La Coruña de España.

lionel scaloni efemerides.jpg Un día como hoy nacía Lionel Scaloni, actual director técnico de la Selección Argentina.

2006

Muere en Miami (Florida, EEUU), a la edad de 69 años, el actor y humorista Jorge Porcel, ganador de dos premios Martín Fierro y de un Konex. Formó una exitosa dupla cómica con Alberto Olmedo y trabajó en más de 50 películas.

2021

Desde 2018 se celebra el Día Internacional de la Convivencia en Paz, instituido por la Organización de las Naciones Unidas para promover la tolerancia, la solidaridad y el respeto entre todos los países.

Fuente: Télam