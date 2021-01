Una mujer dice que viajó en el tiempo al 3780: "Los robots dominan el mundo"

Según relata Clara ella logró viajar en el tiempo utilizando una silla metálica con una gran cantidad de agujas eléctricas que se inyectan en la persona que se sienta en ella. Se siente "un dolor indescriptible, como si estuvieras dejando tu cuerpo y te encontraras en un viaje espiritual”, cuenta la viajera en una entrevista de 22 minutos.

Relata que en el futuro, según vio en su destino, solo alcanza a divisar "ruinas, edificios prendidos fuego, cuerpos de personas, autos destruidos y otros objetos prendidos en una extraordinaria llama rosada” que habría sucedido por una guerra de lásers entre humanos y robots.

Como prueba de su visita al futuro asegura tener un pedazo de la piel de uno de los robots. Pero, al verlo, parece ser un chip procesador de PC de marca Intel. Lo cierto es que ella asegura haber viajado al futuro en esta misión llamada "Rata" porque debio esconderse como el animal para escabullirse entre los robots.

"El objetivo de nuestra operación era ir al año 3780 para obtener algunos detalles sobre los robots. Las partes con inteligencia artificial. Mientras pensábamos que seríamos capaces de demostrar al mundo que este tipo de máquinas furiosas podrían conllevar a la eliminación de los humanos", dijo.

"El nombre de la máquina del tiempo es Isaac, en honor al profesor que la creó. Funciona con electricidad y es una colaboración entre sillas metálicas, el cuerpo humano, una serie de corrientes eléctricas y frecuencias de tiempo. El humano debe sentarse en la silla metálica con una gran cantidad de agujas que conducen la electricidad a través de su cuerpo", explicó con seriedad.

"Hubo una gran batalla entre los humanos que se escondían y los robots. Y, por lo que pudimos observar, ellos perdieron la batalla y fueron destruidos por las máquinas. Me acerqué a uno de los robots, y no pueden llegar a imaginar lo que se siente estar allí. Estaba viendo a ese robot dañado que estaba completamente construido de metal pero el rostro estaba cubierto con algo. Un material que me recordaba a la silicona", finalizó Clara.