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Escándalo

Violenta pelea entre un funcionario y su antecesor en Neuquén: uno terminó sacando un cuchillo

Una feroz pelea con cuchillo entre jefes comunales de Neuquén por gastos de nafta es investigada por la Justicia

Paula García
Por Paula García [email protected]

Una violenta pelea entre el actual presidente de la Comisión de Fomento de Pilo Lil, Andrés Avelino Infante, y su antecesor, Eliseo Díaz, quedó registrada en video y es investigada por la Justicia de Neuquén. El enfrentamiento ocurrió durante una discusión por gastos de combustible vinculados a una camioneta comunal.

Según la versión de Infante, le reclamó a Díaz que justificara gastos de nafta luego de que el exjefe comunal utilizara un vehículo para trasladar elementos del municipio. La discusión subió de tono y ambos comenzaron a forcejear y golpearse. En medio del enfrentamiento, Díaz sacó un cuchillo y, de acuerdo con el actual funcionario, lo amenazó de muerte.

El exjefe comunal, que estuvo 12 años al frente de la Comisión de Fomento, dio una versión diferente de lo ocurrido. Díaz aseguró que actuó en defensa propia y sostuvo que le habían tendido una emboscada para atacarlo entre tres personas. La escena también muestra a una mujer que interviene durante el forcejeo para intentar frenar la pelea.

Investigación judicial y medidas cautelares tras la pelea

Las imágenes quedaron en manos de la Justicia, que analiza el video para determinar cómo comenzó el enfrentamiento y cuál de las versiones se ajusta a lo ocurrido. Mientras avanza la investigación, Díaz quedó alcanzado por una restricción de acercamiento durante cuatro meses respecto de Infante y del predio de la Comisión de Fomento.

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