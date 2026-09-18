Violenta pelea entre un funcionario y su antecesor en Neuquén: uno terminó sacando un cuchillo

Según la versión de Infante, le reclamó a Díaz que justificara gastos de nafta luego de que el exjefe comunal utilizara un vehículo para trasladar elementos del municipio. La discusión subió de tono y ambos comenzaron a forcejear y golpearse. En medio del enfrentamiento, Díaz sacó un cuchillo y, de acuerdo con el actual funcionario, lo amenazó de muerte.

El exjefe comunal, que estuvo 12 años al frente de la Comisión de Fomento, dio una versión diferente de lo ocurrido. Díaz aseguró que actuó en defensa propia y sostuvo que le habían tendido una emboscada para atacarlo entre tres personas. La escena también muestra a una mujer que interviene durante el forcejeo para intentar frenar la pelea.