El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen de retiros voluntarios para empleados estatales, con distintas compensaciones económicas según la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad de cada trabajador. La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de una única prórroga de hasta 30 días.
¿Quiénes pueden acceder al retiro voluntario del Estado y cuánto pueden cobrar?
El Gobierno oficializó los retiros voluntarios para estatales, con compensaciones según edad, aportes y antigüedad
Los requisitos y montos de los retiros voluntarios
El programa alcanza al personal de planta permanente y a los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada. Quedan excluidos los contratados transitorios y los empleados de organismos descentralizados, como ANSES. El decreto establece tres grupos con diferentes condiciones de acceso y modalidades de pago.
Las mujeres desde los 58 años y los hombres desde los 63 que no tengan aportes suficientes para jubilarse podrán elegir entre una gratificación por única vez o cobrar el 60% de su remuneración bruta mensual durante un máximo de 36 meses, o hasta reunir los requisitos jubilatorios. En tanto, las mujeres de 58 a 64 años y los hombres de 63 a 64 con al menos 30 años de aportes recibirán un sueldo por cada año de antigüedad, con un tope de 18 remuneraciones, más cinco sueldos adicionales.
Por último, las mujeres de hasta 57 años y los hombres de hasta 62 cobrarán un sueldo por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 remuneraciones, más cuatro o cinco salarios adicionales según sus años de servicio. El régimen contempla exclusiones por determinadas causas judiciales, administrativas o previsionales. Además, quienes adhieran no podrán volver a trabajar en el sector público nacional durante ocho años.