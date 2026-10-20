¿Quiénes pueden acceder al retiro voluntario del Estado y cuánto pueden cobrar?

Los requisitos y montos de los retiros voluntarios

El programa alcanza al personal de planta permanente y a los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada. Quedan excluidos los contratados transitorios y los empleados de organismos descentralizados, como ANSES. El decreto establece tres grupos con diferentes condiciones de acceso y modalidades de pago.

Las mujeres desde los 58 años y los hombres desde los 63 que no tengan aportes suficientes para jubilarse podrán elegir entre una gratificación por única vez o cobrar el 60% de su remuneración bruta mensual durante un máximo de 36 meses, o hasta reunir los requisitos jubilatorios. En tanto, las mujeres de 58 a 64 años y los hombres de 63 a 64 con al menos 30 años de aportes recibirán un sueldo por cada año de antigüedad, con un tope de 18 remuneraciones, más cinco sueldos adicionales.