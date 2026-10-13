Qué se sabe sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

En su mensaje, Prandi explicó que decidió dar un paso al costado de la relación y que prefirió hacerlo público antes de que comenzaran a circular versiones sobre los motivos de la separación. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió.

La frase de Julieta Prandi que llamó la atención en las redes sociales

La conductora también hizo referencia a los acuerdos dentro de una pareja y dejó una frase que despertó interrogantes sobre las razones de la ruptura. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, expresó. Al final del comunicado, pidió respeto por su decisión y aclaró que no tenía más declaraciones para hacer públicamente.