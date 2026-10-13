Julieta Prandi sorprendió al anunciar su separación de Emanuel Ortega, apenas 27 días después de haberse casado. La conductora comunicó la decisión a través de sus redes sociales y confirmó el final de una relación que había comenzado en 2020, durante la pandemia. La noticia generó repercusión por la cercanía con la boda, celebrada el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro.
Qué se sabe sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega
El inesperado anuncio llegó a través de las redes sociales de Julieta Prandi, a tan solo días de su casamiento
En su mensaje, Prandi explicó que decidió dar un paso al costado de la relación y que prefirió hacerlo público antes de que comenzaran a circular versiones sobre los motivos de la separación. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió.
La frase de Julieta Prandi que llamó la atención en las redes sociales
La conductora también hizo referencia a los acuerdos dentro de una pareja y dejó una frase que despertó interrogantes sobre las razones de la ruptura. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, expresó. Al final del comunicado, pidió respeto por su decisión y aclaró que no tenía más declaraciones para hacer públicamente.
Tras conocerse la separación, Ángel de Brito mencionó una supuesta infidelidad del músico. Según contó, había llegado a su equipo la versión de que Ortega habría mantenido una relación con una mujer en un estudio de grabación y que Prandi se habría enterado. Sin embargo, se trata de una versión que no fue confirmada por la expareja. Hasta el momento, ninguno de los dos brindó detalles sobre los motivos concretos de la ruptura.