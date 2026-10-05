Mouse ergonómico: qué tener en cuenta si usás muchas horas la computadora

¿Qué tener en cuenta al elegir un mouse?

Los mouse ergonómicos surgieron como una alternativa para quienes buscan una posición diferente de la mano mientras utilizan la computadora. Existen distintos modelos y diseños, por lo que la elección también depende del tamaño de la mano, la forma de agarre y el tiempo de uso diario.

Más allá del dispositivo, los especialistas suelen recomendar prestar atención a la postura general y evitar permanecer durante períodos demasiado largos en una misma posición. Levantarse, mover las manos y brazos y realizar pausas durante la jornada son hábitos que también forman parte del cuidado frente a la computadora.