Los comentarios menos pensados: Ricky Martin del Conurbano, un dudoso Chayanne y el triple Michael Jackson

Un clip viral de unos segundos puede desencadenar una conversación colectiva donde miles de usuarios compiten, casi sin saberlo, por ver quién suelta el chiste más brillante.

Esta dinámica transformó a la audiencia pasiva en un elenco de guionistas espontáneos que leen la realidad con una lupa cargada de ironía, sarcasmo y una velocidad mental envidiable.