Los comentarios en redes sociales se han convertido en un género aparte. Con sus códigos cambiantes y su ingenio afilado, muchas veces la verdadera joya no es el video que se vuelve masivo, sino lo que la gente escribe abajo. Desde observaciones absurdas y remates inesperados hasta teorías desopilantes que superan al contenido original, la sección de comentarios pasó de ser un espacio de interacción a transformarse en una de las principales fuentes de entretenimiento de la era digital.
Virales
Los comentarios menos pensados: Ricky Martin del Conurbano, un dudoso Chayanne y el triple Michael Jackson
Los comentarios en las redes sociales son un verdadero receptáculo del ingenio popular donde el humor y la creatividad no faltan
Un clip viral de unos segundos puede desencadenar una conversación colectiva donde miles de usuarios compiten, casi sin saberlo, por ver quién suelta el chiste más brillante.
Esta dinámica transformó a la audiencia pasiva en un elenco de guionistas espontáneos que leen la realidad con una lupa cargada de ironía, sarcasmo y una velocidad mental envidiable.
El fenómeno no entiende de algoritmos ni de fronteras; basta con que un video muestre un pequeño tropiezo, una reacción exagerada o una situación cotidiana fuera de lugar para que se active una catarata de humor.