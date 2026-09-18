Facundo Moyano, ¿preso por ser infiel?: bloqueó a Candela Arizaga y lo mandó al frente

La controversia se reavivó cuando se confirmó que Candela habría visitado a Moyano en el apart hotel donde reside actualmente. La confirmación llegó luego de que ella misma compartiera una fotografía en sus redes sociales desde el interior de ese lugar, generando un fuerte revuelo mediático y malestar al trascender que otras mujeres también lo habrían visitado.

Lejos de quedar en el olvido, este desplante desató la furia de Candela, quien no dudó en manifestar su enojo y reclamo ante lo que considera una falta de agradecimiento por su parte, llegando a dejar entrever frases lapidarias sobre el apoyo que le brindó en el pasado. Como respuesta a la difusión de las imágenes y al conflicto desatado, el político decidió bloquearla en las redes sociales y cortar todo tipo de comunicación.