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Escándalo

Facundo Moyano, ¿preso por ser infiel?: bloqueó a Candela Arizaga y lo mandó al frente

Tras el confuso episodio que vivió junto a Candela Arizaga en el barrio porteño de Belgrano, Facundo Moyano quedó envuelto en un nuevo escándalo

María Echegaray
Por María Echegaray [email protected]

En el centro de la polémica se encuentran Facundo Moyano y Candela Arizaga, luego de que salieran a la luz nuevos detalles sobre su conflictiva relación y los episodios que protagonizaron en la vía pública. Tras un confuso incidente donde se lo vio persiguiendo a su supuesta novia en la calle y la posterior imposición de una medida perimetral, la situación dio un giro inesperado en los últimos días.

La controversia se reavivó cuando se confirmó que Candela habría visitado a Moyano en el apart hotel donde reside actualmente. La confirmación llegó luego de que ella misma compartiera una fotografía en sus redes sociales desde el interior de ese lugar, generando un fuerte revuelo mediático y malestar al trascender que otras mujeres también lo habrían visitado.

Lejos de quedar en el olvido, este desplante desató la furia de Candela, quien no dudó en manifestar su enojo y reclamo ante lo que considera una falta de agradecimiento por su parte, llegando a dejar entrever frases lapidarias sobre el apoyo que le brindó en el pasado. Como respuesta a la difusión de las imágenes y al conflicto desatado, el político decidió bloquearla en las redes sociales y cortar todo tipo de comunicación.

Ahora, la gran incógnita gira en torno a las posibles consecuencias legales que podría enfrentar Facundo Moyano por quebrantar la perimetral, así como el futuro de este mediático vínculo marcado por el enojo, los cruces y la incertidumbre de si habrá nuevas respuestas por parte de los protagonistas.

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