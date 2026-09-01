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De la primavera al frío polar: el pronóstico detallado para los próximos días en Mendoza

Tras unas jornadas templadas con máximas de hasta 25°C, el miércoles llegará con una situación de Zonda en altura. Sin embargo, un frente frío ingresará en los próximos días y las temperaturas se desplomarán de cara al fin de semana dejando máximas que no superarían los 10 grados hacia el domingo

Soledad Segade
Por Soledad Segade [email protected]

Mendoza tendrá tardes templadas durante el comienzo de septiembre, pero las condiciones cambiarán hacia el final de la semana con el ingreso de aire frío y viento del sur. Mirá el video con el pronóstico detallado.

El descenso comenzaría el jueves y se intensificaría durante el fin de semana, con mañanas frías y temperaturas considerablemente más bajas.

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