Mendoza tendrá tardes templadas durante el comienzo de septiembre, pero las condiciones cambiarán hacia el final de la semana con el ingreso de aire frío y viento del sur. Mirá el video con el pronóstico detallado.
De la primavera al frío polar: el pronóstico detallado para los próximos días en Mendoza
Tras unas jornadas templadas con máximas de hasta 25°C, el miércoles llegará con una situación de Zonda en altura. Sin embargo, un frente frío ingresará en los próximos días y las temperaturas se desplomarán de cara al fin de semana dejando máximas que no superarían los 10 grados hacia el domingo
El descenso comenzaría el jueves y se intensificaría durante el fin de semana, con mañanas frías y temperaturas considerablemente más bajas.
Relacionadas recomendadas:
Cómo se preparan los municipios para resguardarse ante el Súper Niño
El estado del agua en Mendoza antes del Súper Niño
Qué es el fenómeno del Súper Niño y por qué podría ser tan fuerte
Cómo se prepara Guaymallén frente al fenómeno del Súper Niño
Por qué se desbordan las cloacas en Guaymallén
Súper Niño: pronostican tormentas intensas e inundaciones
Sobre esta nota en video
Esta nota fue creada para que puedas informarte a través del video. El contenido fue elaborado por periodistas de Diario UNO con asistencia de herramientas de inteligencia artificial y siempre cuenta con revisión editorial humana.
¿Tenés algún comentario sobre esta videonota? Completá este formulario.