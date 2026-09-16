Casa propia con el nuevo préstamo del Banco Nación: cuánto hay que ganar y cómo se devuelve

Los créditos están ajustados por UVA, por lo que tanto el capital adeudado como el valor de las cuotas varían de acuerdo con la inflación. Sin embargo, quienes cobran su sueldo en el Banco Nación tienen una alternativa para limitar el impacto de una eventual suba de las cuotas: pueden abonar una prima adicional y acceder a un tope vinculado con la evolución de los salarios.

Cuánto hay que ganar para acceder al crédito del Banco Nación y comprar una casa

Por ejemplo, para una vivienda de 100.000 dólares, si el banco financia el 75%, el préstamo cubriría 75.000 dólares. La cuota inicial estimada se ubica entre $860.000 y $950.000. Para acceder a un crédito de esas características, se requieren ingresos familiares aproximados de entre $3,5 millones y $3,8 millones mensuales.