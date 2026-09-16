Casa propia con el nuevo préstamo del Banco Nación: cuánto hay que ganar y cómo se devuelve

Quienes buscan comprar una casa pero no cuentan con todo el dinero pueden acceder a los créditos hipotecarios del Banco Nación, una línea que permite financiar hasta el 75% del valor de una propiedad. También sirve para construir, ampliar o refaccionar una vivienda única y permanente. El plazo de devolución llega hasta los 30 años.
Los créditos están ajustados por UVA, por lo que tanto el capital adeudado como el valor de las cuotas varían de acuerdo con la inflación. Sin embargo, quienes cobran su sueldo en el Banco Nación tienen una alternativa para limitar el impacto de una eventual suba de las cuotas: pueden abonar una prima adicional y acceder a un tope vinculado con la evolución de los salarios.
Cuánto hay que ganar para acceder al crédito del Banco Nación y comprar una casa
Por ejemplo, para una vivienda de 100.000 dólares, si el banco financia el 75%, el préstamo cubriría 75.000 dólares. La cuota inicial estimada se ubica entre $860.000 y $950.000. Para acceder a un crédito de esas características, se requieren ingresos familiares aproximados de entre $3,5 millones y $3,8 millones mensuales.
El comprador, además, debe contar con el 25% restante del valor de la propiedad. A esto se suman los gastos propios de la operación, por lo que el monto necesario para concretar la compra es superior al anticipo. Así, antes de solicitar un crédito hipotecario, resulta clave calcular no solo la cuota inicial, sino también el ahorro disponible para cubrir la parte no financiada y los gastos de la operación.