Un ataque masivo de Rusia dejó 19 muertos en Ucrania durante el cumpleaños de Vladímir Putin

Un intenso bombardeo de Rusia, calificado como uno de los mayores de la guerra por el presidente ucraniano Volodomir Zelenski, impactó durante la noche del miércoles en 12 regiones de Ucrania. Las ofensivas dejaron un saldo inicial de al menos 19 muertos y medio centenar de heridos, con especial saña en zonas residenciales.
El ataque nocturno, que según las autoridades ucranianas incluyó el lanzamiento de 70 misiles, muchos de ellos balísticos, y drones kamikaze Shahed, tuvo como objetivo principal la infraestructura energética del país. Sin embargo, múltiples misiles y drones también cayeron en zonas habitadas, provocando una tragedia en un edificio de apartamentos en la ciudad de Priluki, en la provincia de Cherníguiv, donde murieron 13 personas, entre ellas 4 menores.
El presidente Zelenski vinculó directamente la ofensiva con el 74º cumpleaños del mandatario ruso Vladímir Putin, calificando el ataque como un “regalo de cumpleaños” y señalando que “los rusos querían dar un golpe que fuese doloroso y ejemplarizante”. El mandatario ucraniano reiteró la urgencia de recibir misiles adicionales para los sistemas Patriot, considerados "una necesidad vital” para contrarrestar los misiles balísticos rusos, que representan el mayor desafío para las defensas aéreas de Ucrania.
Impacto de los misiles en instalaciones militares
En su parte castrense, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó haber lanzado ataques masivos contra blancos del complejo militar-industrial de Ucrania. Según Moscú, los proyectiles alcanzaron empresas vinculadas a la producción de misiles y drones, incluyendo la planta Smart Ammunition en Kiev, encargada del ensamblaje de misiles balísticos y de crucero, así como un taller de drones.
Los ataques se extendieron a otras provincias como Kyiv, Odesa, Kirovogrado, Dnipropetrovsk y Poltava. En la capital ucraniana se registraron dos muertes, mientras que Kremenchuk y Oleksandria reportaron dos fallecidos cada una. Rusia, por su parte, afirmó haber destruido cientos de drones ucranianos sobre su territorio y zonas marítimas adyacentes.
Fuentes utilizadas
- Al menos 19 muertos tras un ataque masivo ruso contra el sistema energético ucraniano
- Al menos 19 muertos en un ataque masivo de Rusia contra Ucrania coincidiendo con el cumpleaños de Putin
- Putin lanza por su cumpleaños uno de los ataques con misiles "más infames" de la guerra contra Ucrania: hay 19 muertos
En pocas palabras
- Bombardeo masivo ruso: Ucrania sufrió un ataque con 70 misiles y drones que afectó 12 regiones.
- Saldo trágico: la ofensiva dejó al menos 19 muertos y decenas de heridos, con daños en zonas residenciales.
- Contexto político: el ataque coincidió con el 74º cumpleaños de Vladímir Putin y fue vinculado por Zelenski a esa fecha.