Un ataque masivo de Rusia dejó 19 muertos en Ucrania durante el cumpleaños de Vladímir Putin

El ataque nocturno, que según las autoridades ucranianas incluyó el lanzamiento de 70 misiles, muchos de ellos balísticos, y drones kamikaze Shahed, tuvo como objetivo principal la infraestructura energética del país. Sin embargo, múltiples misiles y drones también cayeron en zonas habitadas, provocando una tragedia en un edificio de apartamentos en la ciudad de Priluki, en la provincia de Cherníguiv, donde murieron 13 personas, entre ellas 4 menores.

El presidente Zelenski vinculó directamente la ofensiva con el 74º cumpleaños del mandatario ruso Vladímir Putin, calificando el ataque como un “regalo de cumpleaños” y señalando que “los rusos querían dar un golpe que fuese doloroso y ejemplarizante”. El mandatario ucraniano reiteró la urgencia de recibir misiles adicionales para los sistemas Patriot, considerados "una necesidad vital” para contrarrestar los misiles balísticos rusos, que representan el mayor desafío para las defensas aéreas de Ucrania.