Yanina Latorre trató de "pelotuda" a una conocida periodista de Mendoza

Durante el recorte, Majo Pérez Comalini preguntó por personas "canceladas" que tiene Maru Botana en su vida. La cocinera, con la cintura propia de una persona que vive expuesta por la farándula, salió de ella sin nombrar a Yanina Latorre, con quien lleva tiempo enfrentada por supuestas calumnias en su contra.

La parte de la entrevista rápidamente se viralizó en las redes y llegó a manos de la gente de LAM, y en vivo, Yanina Latorre reaccionó sin pelos en la lengua: "Bueno, la periodista mendocina es una flor de pelotuda. ¡Nómbrenme las dos, chicas! No tengan miedo".

"No tenés un puto amigo, cagaste a todos. Yo qué necesidad tengo de inventar algo tuyo con lo bien que me va. No conté nunca nada de tu vida" sentenció Yanina Latorre, sepultando a Maru Botana con sus declaraciones.

La respuesta de Majo Pérez Comalini a Yanina Latorre

"Por supuesto que estoy leyendo todo y me están mandando mensajitos y videos y demás, respecto a lo que pasó ayer en LAM, que pasaron un fragmento de la nota que le hicimos a Maru Botana en 'Al Paso'. Es, justamente, notas al paso de personalidades que vienen al programa, a Mendoza" declaró Majo Pérez Comalini en sus redes.

Para ponerle punto final a la polémica, la conductora se defendió ante los dichos de Yanina Latorre: "Yo no soy ninguna pelotuda".