Un soldado peleó en absoluta soledad durante 30 años sin saber que la guerra había terminado

En diciembre del año 1944, fue enviado a la pequeña isla de Lubang, en Filipinas, con la orden explícita de realizar operaciones de sabotaje y resistir el avance enemigo. Cuando desembarcaron los estadounidenses en febrero de 1945, la isla cayó rápidamente y Onoda se atrincheró en la selva junto a tres compañeros para seguir con la contienda desde la oscuridad.

Aunque la Segunda Guerra Mundial se dio por terminada oficialmente en agosto de ese mismo año, el joven oficial desconfió de los folletos y altavoces que anunciaban la capitulación japonesa, considerándolos propaganda engañosa del enemigo.

Mientras más pasaba el tiempo, sus compañeros se entragaban o morían, dejándolo completamente solo a partir de 1972. Alrededor de 29 años, Onoda sobrevivió en la vegetación tropical alimentándose de frutas, arroz y ganado, convencido de que los aviones que sobrevolaban la región formaban parte de una contraofensiva de su país.

El soldado que luchó solo falleció a los 91 años y vivió sus últimos años entre Brasil y Japón.

Totalmente aislado se mantenía esperando instrucciones, pero había una realidad que no podía aceptar: la guerra había terminado y el debía rendirse.

En marzo de 1974, un joven aventurero lo encontró en la jungla y contactó al mayor Yoshimi Taniguchi, quién viajó personalmente hasta Filipinas para rescindir de forma oficial sus órdenes de combate a los 52 años. Tras entregar su espada, regresó a Japón recibido como un héroe nacional.