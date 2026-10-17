Tragedia en Portillo, a metros del límite con Mendoza: elevan a 4 las víctimas fatales tras avalancha

Una advertencia previa

Según el delegado presidencial, el dueño del Hotel Portillo aseguró que se había advertido a los turistas que no ingresaran al sector. Las autoridades no confirmaron aún en qué consistió esa advertencia ni si había alertas oficiales vigentes.

Portillo se levanta en la cordillera de los Andes, sobre la ruta internacional que une Chile con Mendoza por el Paso Cristo Redentor, a unos 2.900 metros de altura. Es uno de los centros de esquí más antiguos de Sudamérica y fue sede del Campeonato Mundial de Esquí Alpino de 1966, el primero disputado en el hemisferio sur.

La Laguna del Inca, junto al hotel y a la ruta, es una de las imágenes más reconocidas de la zona y un punto de paso habitual de turistas y andinistas. Sus aguas, de origen glaciar, se mantienen a muy baja temperatura incluso en primavera, lo que agrava cualquier caída o inmersión.

Las avalanchas son un riesgo conocido en esta franja de la cordillera. Las de placa se producen cuando una capa compacta de nieve se desprende de una capa inferior débil y se desliza ladera abajo. Pueden gatillarse por la carga de nieve fresca, los cambios bruscos de temperatura o el paso de personas. En primavera, los ciclos de deshielo y congelamiento vuelven más inestable el manto nival.