Tiene 24 años, es el único repartidor de su pueblo y hace 200 pedidos al día

La vida cotidiana comenzó a cambiar en agosto de 2024, cuando llegó al lugar Taobao Shangou, el servicio de reparto de comida del grupo Alibaba que anteriormente operaba bajo el nombre de Ele.me. Hasta entonces, el sistema de entregas a domicilio no tenía en Medog la presencia que había alcanzado en las grandes ciudades chinas.

Trabajo en el Himalaya: la increíble rutina del repartidor Huang Kaihong

Huang encontró la oportunidad de trabajo a través de un amigo y decidió incorporarse al servicio. Había nacido en la provincia de Sichuan y antes de trasladarse al Tíbet había trabajado en una fábrica de la ciudad de Suzhou. Sin embargo, el ambiente de una línea de producción no terminaba de convencerlo.

Su incorporación no consistió únicamente en ponerse el uniforme y empezar a repartir. Con el apoyo del responsable de la estación de reparto de Nyingchi, Huang recorrió más de 300 establecimientos de Medog para explicar cómo funcionaba la plataforma, ayudar a registrar los negocios y cargar sus menús en el sistema. Cerca de 80 puestos y comercios aceptaron incorporarse al servicio, según los reportes publicados sobre su trabajo.

De esa manera, el joven contribuyó a poner en marcha una red de reparto prácticamente desde cero. Los restaurantes ganaron acceso a nuevos clientes y los habitantes pudieron pedir comida sin desplazarse hasta los establecimientos. Una comerciante local aseguró que sus ventas diarias habían aumentado entre un 30 % y un 40 % después de incorporarse a la plataforma.

Pero mantener ese servicio en una región montañosa no es comparable con repartir en una gran ciudad. En los grandes centros urbanos chinos, los repartidores suelen completar entre 40 y 60 pedidos diarios, según los datos citados por los medios que cubrieron el caso. Huang, en cambio, puede llegar a los 200 en sus jornadas más intensas. Esa cifra no significa que entregue exactamente esa cantidad todos los días, sino que refleja el volumen máximo que puede alcanzar.