En una región de China donde las carreteras atraviesan montañas, las lluvias pueden convertir los caminos en superficies resbaladizas y las distancias complican las tareas cotidianas, el repatidor Huang Kaihong se convirtió en una figura indispensable para miles de habitantes.
Tiene 24 años, es el único repartidor de su pueblo y hace 200 pedidos al día
A pesar de las complicadas rutas montañosas, este repartidor logra completar hasta 200 pedidos diarios, convirtiéndose en un pilar para los habitantes de Medog y sus comercios
Tiene 24 años, conduce una motocicleta con la que reparte comida y es el único repartidor a tiempo completo de Medog, un remoto condado de la región autónoma del Tíbet. En sus jornadas de trabajo más intensas puede completar hasta 200 pedidos en un solo día.
El único repartidor del Tíbet: 24 años, 200 entregas al día
Medog se encuentra en las estribaciones del Himalaya, en el suroeste de China, dentro de la ciudad de Nyingchi. Su población es inferior a los 15.000 habitantes y durante décadas fue conocido por su aislamiento geográfico. De hecho, fue el último condado de China en quedar conectado por carretera, una circunstancia que ayuda a comprender las dificultades que todavía presenta el transporte en esta zona montañosa.
La vida cotidiana comenzó a cambiar en agosto de 2024, cuando llegó al lugar Taobao Shangou, el servicio de reparto de comida del grupo Alibaba que anteriormente operaba bajo el nombre de Ele.me. Hasta entonces, el sistema de entregas a domicilio no tenía en Medog la presencia que había alcanzado en las grandes ciudades chinas.
Trabajo en el Himalaya: la increíble rutina del repartidor Huang Kaihong
Huang encontró la oportunidad de trabajo a través de un amigo y decidió incorporarse al servicio. Había nacido en la provincia de Sichuan y antes de trasladarse al Tíbet había trabajado en una fábrica de la ciudad de Suzhou. Sin embargo, el ambiente de una línea de producción no terminaba de convencerlo.
Su incorporación no consistió únicamente en ponerse el uniforme y empezar a repartir. Con el apoyo del responsable de la estación de reparto de Nyingchi, Huang recorrió más de 300 establecimientos de Medog para explicar cómo funcionaba la plataforma, ayudar a registrar los negocios y cargar sus menús en el sistema. Cerca de 80 puestos y comercios aceptaron incorporarse al servicio, según los reportes publicados sobre su trabajo.
De esa manera, el joven contribuyó a poner en marcha una red de reparto prácticamente desde cero. Los restaurantes ganaron acceso a nuevos clientes y los habitantes pudieron pedir comida sin desplazarse hasta los establecimientos. Una comerciante local aseguró que sus ventas diarias habían aumentado entre un 30 % y un 40 % después de incorporarse a la plataforma.
Pero mantener ese servicio en una región montañosa no es comparable con repartir en una gran ciudad. En los grandes centros urbanos chinos, los repartidores suelen completar entre 40 y 60 pedidos diarios, según los datos citados por los medios que cubrieron el caso. Huang, en cambio, puede llegar a los 200 en sus jornadas más intensas. Esa cifra no significa que entregue exactamente esa cantidad todos los días, sino que refleja el volumen máximo que puede alcanzar.
En pocas palabras
- Un repartidor: Huang Kaihong es el único repartidor a tiempo completo de Medog, Tíbet.
- Rutina intensa: Realiza hasta 200 pedidos diarios en una región montañosa y remota.
- Impacto local: Su labor es crucial para los habitantes y comercios de Medog, facilitando el acceso a bienes y servicios.