Tarot: descubre tu destino para hoy lunes 28 de octubre de 2024

Carta del día: La Sacerdotisa

Para la tirada del tarot del lunes 28 de octubre de 2024, los Arcanos seleccionaron a La Sacerdotisa. Esta carta es un arcano mayor que simboliza la intuición, el conocimiento interno y el misterio. En el tarot, La Sacerdotisa representa la sabiduría profunda que habita en nuestro interior y que podemos acceder mediante la introspección y el silencio. Esta carta invita a hacer una pausa para escuchar nuestra voz interior y reflexionar antes de actuar. La Sacerdotisa nos recuerda que la intuición es una herramienta poderosa y, a veces, más confiable que la lógica cuando se trata de decisiones importantes.

En el tarot, La Sacerdotisa también simboliza los secretos y lo desconocido, sugiriendo que algunas situaciones podrían no estar completamente claras en este momento. Este arcano nos anima a mirar más allá de las apariencias y a confiar en nuestras percepciones, incluso si los detalles aún no se revelan por completo. Con su energía de misterio, La Sacerdotisa nos advierte de no apresurarnos en juicios y de dar tiempo para que las respuestas se manifiesten de manera natural. Esta carta invita a abrirnos a la meditación, a la práctica espiritual o a cualquier actividad que nos permita descubrir nuestra verdad interior.