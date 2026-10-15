Sangre de Campeones vuelve a Independiente Rivadavia con su colecta número 14

Sangre de Campeones recorrió distintos puntos de Mendoza, llevando a clubes y comunidades un mensaje que salva vidas, a través de la donación de sangre y el registro de donantes de médula ósea. Foto: Diario UNO

A través de Sangre de Campeones, las instituciones participantes trabajan de manera articulada para acercar esta práctica a espacios de trabajo, estudio, deporte y encuentro comunitario.

El registro de médula ósea, otra forma de ayudar

Las jornadas también permiten incorporarse al Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), conocido como registro de donantes de médula ósea, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Estas células producen los componentes de la sangre y su trasplante puede ser una alternativa de tratamiento para pacientes con determinadas enfermedades hematológicas. Cuando no encuentran un donante compatible en su familia, la búsqueda puede extenderse a registros internacionales.

Sumarse al registro de donantes de médula ósea es sencillo y se realiza a partir de una muestra de sangre. La inscripción es el primer paso para dar una oportunidad de vida a quienes esperan un trasplante. Foto: Diario UNO

El Registro Nacional, que funciona en el ámbito del INCUCAI, forma parte de una red internacional integrada por Argentina y otros 69 países. Esta conexión amplía las posibilidades de encontrar donantes compatibles en distintas partes del mundo.

Derribar mitos para sumar donantes

Uno de los objetivos de Sangre de Campeones es derribar los mitos que todavía existen sobre la donación de médula ósea. Inscribirse en el registro no implica someterse directamente a un trasplante: el primer paso consiste en una extracción de sangre para determinar los datos de compatibilidad.

Detrás de cada donación hay una oportunidad de vida. Sangre de Campeones invita a seguir pasando la pelota y a sumarse al registro de donantes de médula ósea, porque un gesto solidario puede marcar la diferencia para quienes esperan una segunda oportunidad. Foto: Diario UNO

Es un procedimiento breve que permite manifestar la voluntad de convertirse en potencial donante. Informarse y registrarse puede abrir una posibilidad para quienes esperan un trasplante.

Con su regreso a Independiente Rivadavia, Sangre de Campeones renueva la invitación a la comunidad mendocina a donar sangre y sumarse al registro de médula ósea.