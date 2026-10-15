La campaña Sangre de Campeones regresará el próximo martes 20 de octubre a la Ciudad Deportiva del Club Sportivo Independiente Rivadavia, donde comenzó su recorrido. Será su colecta número 14, una iniciativa que une al deporte y la solidaridad para promover la donación voluntaria de sangre y ampliar las posibilidades de encontrar donantes compatibles para pacientes que necesitan un trasplante.
Sangre de Campeones vuelve a Independiente Rivadavia con su colecta número 14
Fundación Grupo América, Independiente Rivadavia, el Centro Regional de Hemoterapia e Incamen convocan a donar sangre y registrarse como donante de médula ósea el 20 de octubre, de 9 a 12.30, en la Ciudad Deportiva
Impulsada por Fundación Grupo América , el Club Sportivo Independiente Rivadavia, el Centro Regional de Hemoterapia e Incaimen, la campaña llegó a distintos puntos de Mendoza desde su primera jornada, realizada en mayo. Bomberos de Luján, la Municipalidad de Luján, la Universidad de Congreso, los clubes Mendoza de Regatas, Atenas, Los Tordos y Gimnasia y Esgrima, las municipalidades de Godoy Cruz y San Carlos, Prevención Salud, Sancor Seguros y La Bancaria se sumaron a la propuesta y pusieron sus espacios a disposición para acercar la convocatoria a nuevos participantes.
Donar sangre, un compromiso que salva vidas
La sangre es indispensable para numerosos tratamientos médicos, cirugías y emergencias. Una sola donación puede beneficiar hasta a cuatro personas, según el procesamiento y el uso de sus componentes. Por eso, promover la donación voluntaria y habitual es fundamental para sostener las reservas del sistema sanitario.
A través de Sangre de Campeones, las instituciones participantes trabajan de manera articulada para acercar esta práctica a espacios de trabajo, estudio, deporte y encuentro comunitario.
El registro de médula ósea, otra forma de ayudar
Las jornadas también permiten incorporarse al Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), conocido como registro de donantes de médula ósea, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Estas células producen los componentes de la sangre y su trasplante puede ser una alternativa de tratamiento para pacientes con determinadas enfermedades hematológicas. Cuando no encuentran un donante compatible en su familia, la búsqueda puede extenderse a registros internacionales.
El Registro Nacional, que funciona en el ámbito del INCUCAI, forma parte de una red internacional integrada por Argentina y otros 69 países. Esta conexión amplía las posibilidades de encontrar donantes compatibles en distintas partes del mundo.
Derribar mitos para sumar donantes
Uno de los objetivos de Sangre de Campeones es derribar los mitos que todavía existen sobre la donación de médula ósea. Inscribirse en el registro no implica someterse directamente a un trasplante: el primer paso consiste en una extracción de sangre para determinar los datos de compatibilidad.
Es un procedimiento breve que permite manifestar la voluntad de convertirse en potencial donante. Informarse y registrarse puede abrir una posibilidad para quienes esperan un trasplante.
Con su regreso a Independiente Rivadavia, Sangre de Campeones renueva la invitación a la comunidad mendocina a donar sangre y sumarse al registro de médula ósea.
En pocas palabras
- Colecta Solidaria: Fundación Grupo América, Independiente Rivadavia y otras entidades convocan a donar sangre y registrarse como donante de médula ósea el 20 de octubre en la Ciudad Deportiva.
- Donación de Sangre: una colecta que busca promover la donación voluntaria y habitual para sostener las reservas sanitarias y beneficiar hasta cuatro personas por donación.
- Médula ósea: la campaña también invita a sumarse al Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas para ayudar a pacientes que necesitan trasplantes.