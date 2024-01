Recicla las ramitas de madera y crea este hermoso adorno que es tendencia

Y es que como dice la sigla DIY, "Do it yourself" en inglés que significa "hazlo tu mismo", la propuesta de hoy te invita a reciclar ramas de madera y con ellas hacer un hermoso espejo que es tendencia en el mundo de la decoración para el hogar.

De esta manera, podrás darle un toque especial al espacio que más te guste de tu casa con una opción hermosa, destacada y sin gastar un peso de más. Seguro te encantará y lograrás lucirte con este espejo rústico.