Qué significa que tu perro "chupe el aire" obsesivamente y por qué deberías preocuparte

Aprender qué significa este gesto es fundamental para reaccionar a tiempo, ya que en la gran mayoría de los casos no es un juego, sino la manifestación de un malestar físico o emocional en la mascota.

Qué significa que tu perro "chupe el aire" obsesivamente

Cuando un perro "chupa el aire" con frecuencia u obsesión, la causa principal suele estar ligada a problemas del aparato digestivo o afecciones neurológicas. Entre las razones más comunes identificadas por los veterinarios se encuentran: