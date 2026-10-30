Protección solar y deporte: por qué es clave cuidar la piel al entrenar al aire libre y cómo elegir el producto adecuado

Fórmulas deportivas: la innovación pensada para resistir al movimiento

Para responder a las necesidades de quienes entrenan intensamente, la mencionada empresa de cosméticos lanzó su línea Anthelios UV Sport Lotion, un fotoprotector avanzado diseñado para no ceder ante la transpiración ni el movimiento continuo, capaz de resistir al agua y al sudor por más de 80 minutos.

Su propuesta incluye beneficios clave para acompañar el ritmo deportivo:

Aplicación sobre piel húmeda: puede colocarse directamente sobre la piel transpirada o mojada sin perder efectividad.

Textura ligera y transparente: se absorbe con rapidez, no deja marcas blancas ni textura pegajosa.

Acción antioxidante e hidratante: contiene Vitamina E, Glicerina y Agua Termal, ofreciendo hasta 16 horas de protección antioxidante y 24 horas de hidratación para evitar la deshidratación cutánea.

Claves para aplicar y reaplicar el protector antes y durante el entrenamiento

Mantener la piel protegida durante toda la actividad requiere una rutina correcta. Para garantizar la máxima eficacia, la Dra. Zabalo (MN 111660) comparte las siguientes recomendaciones prácticas:

Colocarlo con anticipación: aplicar una cantidad generosa sobre todas las zonas expuestas al menos 20 minutos antes de salir a entrenar.

Cubrir zonas olvidadas: prestar especial atención al cuello, las orejas y el dorso de las manos.

Reaplicar periódicamente: renovar la protección cada dos horas.

Para retocar de manera rápida y sin ensuciarse las manos, la línea suma el Anthelios UV Sport Stick, un formato en barra ideal para zonas sensibles y retoques en el rostro que no se corre a los ojos. Fue probado con atletas de 14 disciplinas al aire libre y ofrece alta protección de amplio espectro contra los rayos UVA y UVB.

Reaplicar el producto constantemente es fundamental, ya que el sudor, la fricción de la indumentaria y el roce constante degradan la capa protectora. Incorporar este cuidado como parte del equipamiento deportivo te permitirá entrenar al máximo nivel, disfrutando del aire libre de forma responsable y segura.