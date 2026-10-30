Practicar actividades físicas al aire libre es un pilar fundamental para mantenerse saludable. Sin embargo, exponerse al sol sin la protección necesaria genera consecuencias inmediatas y a largo plazo. En lo inmediato, las quemaduras solares afectan la capacidad del cuerpo para regular la temperatura y disipar el calor, perjudicando de forma directa el rendimiento deportivo. Con el paso del tiempo, el daño celular acumulado aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer de piel.
Protección solar y deporte: por qué es clave cuidar la piel al entrenar al aire libre y cómo elegir el producto adecuado
El daño solar acumulativo no solo afectará tu piel con el tiempo, sino que las quemaduras también pueden perjudicar tu rendimiento físico. Conocé los motivos para sumar este hábito a tu rutina de entrenamiento y las fórmulas diseñadas para resistir el sudor.
A pesar de estos riesgos, las estadísticas muestran que 4 de cada 10 personas no utilizan protector solar cuando realizan deportes en el exterior. Con frecuencia, este hábito se abandona debido a malas experiencias con protectores tradicionales: al transpirar o en movimiento, el producto suele diluirse, perder eficacia o correrse hacia los ojos, generando un molesto ardor e interrumpiendo el entrenamiento.
Al respecto, la médica dermatóloga Marilina Zabalo (MN 111660), en un informe para la empresa de cosméticos La Roche-Posay señala que es fundamental concientizar sobre el uso de fotoprotectores de alta exigencia, formulados específicamente para resistir al agua y al sudor, que no piquen en los ojos y dejen que la piel respire libremente mientras permanece cuidada.
Fórmulas deportivas: la innovación pensada para resistir al movimiento
Para responder a las necesidades de quienes entrenan intensamente, la mencionada empresa de cosméticos lanzó su línea Anthelios UV Sport Lotion, un fotoprotector avanzado diseñado para no ceder ante la transpiración ni el movimiento continuo, capaz de resistir al agua y al sudor por más de 80 minutos.
Su propuesta incluye beneficios clave para acompañar el ritmo deportivo:
-
Aplicación sobre piel húmeda: puede colocarse directamente sobre la piel transpirada o mojada sin perder efectividad.
Textura ligera y transparente: se absorbe con rapidez, no deja marcas blancas ni textura pegajosa.
Acción antioxidante e hidratante: contiene Vitamina E, Glicerina y Agua Termal, ofreciendo hasta 16 horas de protección antioxidante y 24 horas de hidratación para evitar la deshidratación cutánea.
Claves para aplicar y reaplicar el protector antes y durante el entrenamiento
Mantener la piel protegida durante toda la actividad requiere una rutina correcta. Para garantizar la máxima eficacia, la Dra. Zabalo (MN 111660) comparte las siguientes recomendaciones prácticas:
-
Colocarlo con anticipación: aplicar una cantidad generosa sobre todas las zonas expuestas al menos 20 minutos antes de salir a entrenar.
Cubrir zonas olvidadas: prestar especial atención al cuello, las orejas y el dorso de las manos.
Reaplicar periódicamente: renovar la protección cada dos horas.
Para retocar de manera rápida y sin ensuciarse las manos, la línea suma el Anthelios UV Sport Stick, un formato en barra ideal para zonas sensibles y retoques en el rostro que no se corre a los ojos. Fue probado con atletas de 14 disciplinas al aire libre y ofrece alta protección de amplio espectro contra los rayos UVA y UVB.
Reaplicar el producto constantemente es fundamental, ya que el sudor, la fricción de la indumentaria y el roce constante degradan la capa protectora. Incorporar este cuidado como parte del equipamiento deportivo te permitirá entrenar al máximo nivel, disfrutando del aire libre de forma responsable y segura.
En pocas palabras
- Protección solar: el daño solar acumulativo perjudica la piel y el rendimiento físico, siendo crucial su uso durante el deporte al aire libre.
- Fórmulas deportivas: existen protectores diseñados para resistir al sudor y al agua, evitando que se diluyan o irriten los ojos.
- Rutina de aplicación: es fundamental aplicar el protector con anticipación y reaplicarlo cada dos horas, incluso sobre piel húmeda.