Según el pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas de la provincia, después de tres días de lluvia, el sol volverá a aparecer en Mendoza, aunque "de a ratos" durante todo el fin de semana. Así, desde este viernes y hasta el domingo, estará parcialmente nublado, pero sin probabilidades de lluvia.
Pronóstico del tiempo: después de la lluvia, volverá a salir el sol "de a ratos" en Mendoza
Según Contingencias Climáticas desde este viernes y hasta el domingo habrá algunas nubes pero con más horas soleadas. En la cordillera habrá nevadas débiles
Al mismo tiempo, las temperaturas subirán de manera paulatina, desde los 18°C del viernes, hasta los 23°C del domingo. Por lo que será una jornada más templada y con más horas de sol que las anteriores, una buena noticia para quienes tengan planes al aire libre por el Día de la Madre, aunque habrá que tener en cuenta la nubosidad.
Cómo estará el tiempo este viernes
Para este viernes 16 de octubre, el pronóstico anticipa una jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del sudeste. La máxima llegará a los 18°C y la mínima será de 7°C.
Además, se esperan nevadas débiles en cordillera, una condición que se mantendrá durante todo el fin de semana.
El sábado sube la temperatura máxima
El sábado 17 continuará el cielo parcialmente nublado, pero la temperatura seguirá en ascenso. La máxima prevista es de 21°C y la mínima, de 8°C, con vientos moderados del noreste.
En la cordillera también se esperan nevadas débiles, por lo que las condiciones en la alta montaña seguirán marcadas por la inestabilidad.
Un domingo más templado para el Día de la Madre
El domingo 18 de octubre, Día de la Madre, será el día más cálido del fin de semana. La máxima llegará a los 23°C y la mínima será de 9°C, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste.
Aunque no se espera un cielo completamente despejado, habrá más horas de sol que durante las jornadas de lluvia. La tendencia será de un aumento gradual de las temperaturas, mientras las nevadas débiles continuarán en la cordillera.
En pocas palabras
- El tiempo en Mendoza: Después de días de lluvia, el fin de semana ofrecerá horas de sol con temperaturas en ascenso.
- Máximas previstas: El domingo se espera la máxima de 23°C, ideal para el Día de la Madre, aunque con nubosidad parcial.
- Condiciones en cordillera: Se pronostican nevadas débiles durante todo el fin de semana, manteniendo la inestabilidad en alta montaña.