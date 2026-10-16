Pronóstico del tiempo: después de la lluvia, volverá a salir el sol "de a ratos" en Mendoza

Además, se esperan nevadas débiles en cordillera, una condición que se mantendrá durante todo el fin de semana.

El sábado sube la temperatura máxima

El sábado 17 continuará el cielo parcialmente nublado, pero la temperatura seguirá en ascenso. La máxima prevista es de 21°C y la mínima, de 8°C, con vientos moderados del noreste.

En la cordillera también se esperan nevadas débiles, por lo que las condiciones en la alta montaña seguirán marcadas por la inestabilidad.

Un domingo más templado para el Día de la Madre

El domingo 18 de octubre, Día de la Madre, será el día más cálido del fin de semana. La máxima llegará a los 23°C y la mínima será de 9°C, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste.

Aunque no se espera un cielo completamente despejado, habrá más horas de sol que durante las jornadas de lluvia. La tendencia será de un aumento gradual de las temperaturas, mientras las nevadas débiles continuarán en la cordillera.