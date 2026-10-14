Paso a paso para obtener el Certificado Único de Discapacidad en octubre

El CUD brinda beneficios de salud, educación, transporte, etc.

Ingresá al sitio oficial del Gobierno nacional (argentina.gob.ar/cud) e indicá el motivo del trámite (solicitud por primera vez, renovación, pérdida o modificación). Respondé las preguntas sobre el tipo de discapacidad (visceral, motora, auditiva, visual, mental o intelectual) y tu lugar de residencia para descargar las planillas de evaluación y certificados médicos específicos.

Concurrí a tus médicos tratantes para que completen los formularios e informes solicitados. El certificado médico debe incluir diagnóstico completo, estado funcional, firmas, sellos y una fecha de emisión no mayor a los seis meses. Adjuntá también estudios complementarios (radiografías, audiometrías, informes psicológicos, etc.), DNI original y copia, y carnet de obra social o prepaga si correspondiera.

Solicitá un turno en la Junta Evaluadora Interdisciplinaria correspondiente a tu domicilio habitual. La asignación del turno se gestiona mediante las áreas de discapacidad locales (municipales o provinciales) o a través de la vía digital habilitada por la Secretaría Nacional de Discapacidad.

El día asignado, el equipo interdisciplinario (médicos, psicólogos y trabajadores sociales) evaluará la documentación y la situación particular. Si la solicitud es aprobada, el CUD se emite en formato físico y queda reflejado automáticamente en versión digital dentro de la aplicación móvil Mi Argentina.

¿Qué beneficios otorga el Certificado Único de Discapacidad?

Poseer el CUD garantiza cobertura médica al 100%, como por ejemplo la obligatoriedad para obras sociales y medicina prepaga en tratamientos, medicación, rehabilitación y apoyos educativos.

Además, brinda acceso a asignaciones de ANSES por hijo con discapacidad sin límite de edad. También se puede acceder a bonificaciones en patentes, tasas municipales y el Símbolo Internacional de Acceso para el automóvil.