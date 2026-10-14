El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y gratuito expedido en Argentina que acredita la condición de discapacidad de una persona y le otorga acceso a derechos fundamentales, tales como cobertura integral de prestaciones médicas, transporte terrestre gratuito y exenciones impositivas.
Paso a paso para obtener el Certificado Único de Discapacidad en octubre
Conocé los requisitos, la documentación médica necesaria y la guía actualizada para realizar el trámite de gestión pública ante la Secretaría Nacional de Discapacidad en Argentina
Con la reestructuración del Gabinete nacional y la disolución de la antigua Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la autoridad de aplicación y coordinación de estas políticas recae actualmente en la Secretaría Nacional de Discapacidad. A pesar de las modificaciones en el organigrama estatal, el procedimiento para solicitar el CUD mantiene sus criterios normativos bajo la órbita de las Juntas Evaluadoras Interdisciplinarias de cada jurisdicción.
¿Cómo gestionar el Certificado Único de Discapacidad?
Para iniciar la solicitud o renovación del trámite en este mes de octubre, se debe seguir un procedimiento estandarizado disponible tanto de forma presencial como virtual a través de las plataformas del Estado.
Ingresá al sitio oficial del Gobierno nacional (argentina.gob.ar/cud) e indicá el motivo del trámite (solicitud por primera vez, renovación, pérdida o modificación). Respondé las preguntas sobre el tipo de discapacidad (visceral, motora, auditiva, visual, mental o intelectual) y tu lugar de residencia para descargar las planillas de evaluación y certificados médicos específicos.
Concurrí a tus médicos tratantes para que completen los formularios e informes solicitados. El certificado médico debe incluir diagnóstico completo, estado funcional, firmas, sellos y una fecha de emisión no mayor a los seis meses. Adjuntá también estudios complementarios (radiografías, audiometrías, informes psicológicos, etc.), DNI original y copia, y carnet de obra social o prepaga si correspondiera.
Solicitá un turno en la Junta Evaluadora Interdisciplinaria correspondiente a tu domicilio habitual. La asignación del turno se gestiona mediante las áreas de discapacidad locales (municipales o provinciales) o a través de la vía digital habilitada por la Secretaría Nacional de Discapacidad.
El día asignado, el equipo interdisciplinario (médicos, psicólogos y trabajadores sociales) evaluará la documentación y la situación particular. Si la solicitud es aprobada, el CUD se emite en formato físico y queda reflejado automáticamente en versión digital dentro de la aplicación móvil Mi Argentina.
¿Qué beneficios otorga el Certificado Único de Discapacidad?
Poseer el CUD garantiza cobertura médica al 100%, como por ejemplo la obligatoriedad para obras sociales y medicina prepaga en tratamientos, medicación, rehabilitación y apoyos educativos.
Además, brinda acceso a asignaciones de ANSES por hijo con discapacidad sin límite de edad. También se puede acceder a bonificaciones en patentes, tasas municipales y el Símbolo Internacional de Acceso para el automóvil.
En pocas palabras
- Certificado Único de Discapacidad (CUD): es un documento público gratuito que acredita la condición de discapacidad y otorga acceso a derechos fundamentales en Argentina.
- Trámite de Solicitud: se realiza a través del sitio oficial del Gobierno nacional, completando formularios y presentando documentación médica y DNI ante la Junta Evaluadora Interdisciplinaria.
- Beneficios del CUD: incluyen cobertura médica integral, asignaciones familiares y exenciones impositivas, entre otros.