Nutrición saludable: Pablo Ojeda revela la regla de los tres colores para una dieta saludable

El nutricionista y divulgador español Pablo Ojeda, quien superó una obesidad de 180 kilos, impulsa una estrategia sencilla de nutrición para optimizar la ingesta de nutrientes: la regla de los 3 colores para una dieta saludable
Este enfoque, conocido como "nutrición cromática", no es una ley científica estricta, sino una guía para recordar la importancia de consumir una amplia gama de frutas y verduras, incentivando la inclusión de al menos tres tonalidades vegetales distintas entre el almuerzo y la cena cada día.
Ojeda advierte que el color de los vegetales es solo un indicio de sus componentes y no revela la totalidad de su valor nutricional. Por ello, recomienda no descartar alimentos por su tonalidad, como el coliflor blanco, que aporta valiosos nutrientes.
La nutrición cromática y sus aportes saludables
La nutrición cromática clasifica frutas y verduras en cinco grupos principales según su color. Los alimentos de tonalidad naranja, como la zanahoria y el boniato, son ricos en betacarotenos, que el cuerpo convierte en vitamina A. Los vegetales verdes, tales como el brócoli y las espinacas, proveen vitaminas K y C, además de ácido fólico.
Por su parte, las frutas y verduras de color azul y morado, como la berenjena y los arándanos, contienen antocianinas, mientras que las de tonos rojos y rosas, como las manzanas y las granadas, aportan licopeno. Los alimentos blancos y marrones, incluyendo frutos secos, champiñones y coliflor, son fuentes de potasio y fibra.
¿Por qué la variedad habitual mejora la salud?
La Organización Mundial de la Salud(OMS) sugiere un consumo diario de al menos 400 gramos de frutas y verduras para mantener una dieta saludable. Ojeda ejemplifica un almuerzo completo que combina brócoli y calabaza asada con garbanzos, arroz integral y aceite de oliva virgen extra, seguido de una mandarina de postre, para asegurar la diversidad de nutrientes.
El nutricionista enfatiza que ningún alimento por sí solo es milagroso; el verdadero beneficio reside en el consumo habitual y variado de frutas y verduras como parte integral de una alimentación equilibrada. Para fomentar un estilo de vida activo y saludable, Ojeda participa en el podcast “Los Frescos del Lidl”, donde se abordan temas de deporte, descanso y nutrición.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Nutrición cromática: Regla de los 3 colores para incluir variedad de frutas y verduras.
- Beneficios: Aporta vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para la salud.
- Recomendación OMS: Consumir 400 gramos diarios de frutas y verduras para una dieta saludable.