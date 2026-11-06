Nutrición saludable: Pablo Ojeda revela la regla de los tres colores para una dieta saludable

La nutrición cromática y sus aportes saludables

La nutrición cromática clasifica frutas y verduras en cinco grupos principales según su color. Los alimentos de tonalidad naranja, como la zanahoria y el boniato, son ricos en betacarotenos, que el cuerpo convierte en vitamina A. Los vegetales verdes, tales como el brócoli y las espinacas, proveen vitaminas K y C, además de ácido fólico.

Por su parte, las frutas y verduras de color azul y morado, como la berenjena y los arándanos, contienen antocianinas, mientras que las de tonos rojos y rosas, como las manzanas y las granadas, aportan licopeno. Los alimentos blancos y marrones, incluyendo frutos secos, champiñones y coliflor, son fuentes de potasio y fibra.

¿Por qué la variedad habitual mejora la salud?

La Organización Mundial de la Salud(OMS) sugiere un consumo diario de al menos 400 gramos de frutas y verduras para mantener una dieta saludable. Ojeda ejemplifica un almuerzo completo que combina brócoli y calabaza asada con garbanzos, arroz integral y aceite de oliva virgen extra, seguido de una mandarina de postre, para asegurar la diversidad de nutrientes.

El nutricionista enfatiza que ningún alimento por sí solo es milagroso; el verdadero beneficio reside en el consumo habitual y variado de frutas y verduras como parte integral de una alimentación equilibrada. Para fomentar un estilo de vida activo y saludable, Ojeda participa en el podcast “Los Frescos del Lidl”, donde se abordan temas de deporte, descanso y nutrición.