La solicitud fue presentada el 1° de septiembre ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, bajo la titularidad de la jueza Elena Margarita Vicari.

El defensor argumentó el pedido al destacar el desempeño de Nahir Galarza en la cárcel. Lafferriere explicó que, desde que fue alojada en la Unidad Penal N°6 de Paraná, la joven completó más de 15 cursos y actualmente cursa una carrera terciaria en Psicología Social.

A su vez, el sucesor de Raquel Hermida Leyenda hizo hincapié en que la joven respetó todas las normas de conducta impuestas por el régimen penitenciario.

Según la información publicada por Diario UNO de Entre Ríos, el juzgado ordenó la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF), que contará con un plazo de 24 horas para expedirse sobre la solicitud de la interna de acceder a un teléfono móvil con conexión a internet y redes sociales.

Caso Nahir Galarza en prisión.jpg Nahir Galarza. Por intermedio de su abogado, le pidió a la Justicia, dos cosas.

La última vez que Nahir Galarza utilizó redes sociales fue en septiembre de 2019, cuando publicó varias fotografías sola y con sus compañeras desde su celda en su cuenta de Facebook.

Después de que se investigara el hecho, se descubrió que las imágenes habían sido tomadas con un celular compartido entre las internas para comunicarse con sus familiares.

Entre las publicaciones que hizo en aquel momento, Nahir Galarza incluyó una frase que decía: "Cumpliendo la maldita condena". El posteo generó un fuerte impacto: alcanzó más de 125.000 me gusta y 60.000 comentarios, y obligó a la intervención inmediata del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Después de que requisaran su celda e incautaran el dispositivo, la interna fue sancionada con 10 días de aislamiento en un calabozo húmedo y sin contacto con el exterior, aunque la sanción se redujo a cinco días tras haberse disculpado. Durante ese periodo, no tuvo acceso a libros, radio ni a ningún tipo de comunicación.

En su descargo ante las autoridades penitenciarias, la joven admitió su error y reconoció haber infringido las normas al compartir contenido en redes sociales. Desde entonces, no volvió a tener presencia en plataformas digitales.

Fuente: tn.com.ar