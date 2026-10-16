La "historia olvidada" de los vikingos: el hecho que el relato histórico decidió no recordar

El códice codiciado en Chicago y la certeza arqueológica de L'Anse aux Meadows

Entre los testimonios documentales más antiguos sobre el desembarco vikingo se destaca el Flateyjarbók (o Libro de la isla de Flatey), un manuscrito islandés del siglo XIV. En 1893, con motivo de la Exposición Universal de Chicago por el cuarto centenario del viaje de Colón, los organizadores estadounidenses solicitaron el libro en préstamo.

Para trasladarlo desde Dinamarca, ofrecieron enviar un buque de guerra, un tren blindado y una póliza de seguro por un millón de dólares. Pese a la impresionante oferta, los daneses rechazaron el pedido para no arriesgar el documento. La fascinación estadounidense residía en que el texto narraba con precisión el asentamiento nórdico en Groenlandia y la colonización de Norteamérica 500 años antes que Colón.

Esa presencia dejó de ser un enigma literario en 1960, cuando arqueólogos descubrieron un campamento nórdico en L'Anse aux Meadows, en la isla de Terranova (Canadá). En 2021, técnicas avanzadas de fechado radiocarbónico basadas en anomalías solares determinaron que los vikingos talaron madera y habitaron el asentamiento exactamente mil años atrás, en el año 1021 d.C.

De Helluland a Vinland: la cartografía nórdica de América del Norte

La expansión nórdica hacia el oeste se gestó por etapas. Tras asentarse en Islandia alrededor del 870 y en Groenlandia un siglo después de la mano de Erik el Rojo, los exploradores solo debieron cruzar unas 200 millas náuticas a través del estrecho de Davis para alcanzar el continente:

Helluland (“Tierra de las losas”): El primer punto de contacto en la actual isla de Baffin, caracterizado por terrenos pedregosos.

El primer punto de contacto en la actual isla de Baffin, caracterizado por terrenos pedregosos. Markland (“Tierra de los bosques”): Más al sur, a lo largo de las costas boscosas de la región de Labrador.

Más al sur, a lo largo de las costas boscosas de la región de Labrador. Vinland (“Tierra de las vides”): La región más austral y hospitalaria que exploraron en América del Norte, bautizada así por la abundancia de uvas silvestres.

Emily Lethbridge, especialista de la Universidad de Islandia, remarcó la magnitud de estos viajes: “Las sagas no solo describen a estos hombres haciendo escala en un único lugar, sino deteniéndose en varios sitios. Y permanecieron allí durante varios años. Tenían todo un mundo nuevo por explorar”.

Curiosamente, el corazón político de aquella sociedad también unía a los dos continentes. El Althing, el parlamento al aire libre fundado en Islandia en el 932, funcionaba en el interior de una garganta natural ubicada exactamente sobre la falla geológica donde convergen las placas tectónicas norteamericana y euroasiática.

¿Conocía Cristóbal Colón la existencia de Vinlandia?

Una de las hipótesis más fascinantes que analizan los historiadores es la posibilidad de que Colón estuviera al tanto de los viajes medievales al norte antes de emprender su travesía en 1492.

La historiadora especializada en navegación medieval Kirsten Seaver sostuvo que existen sobradas evidencias de que durante toda la Edad Media hubo contactos marítimos regulares entre Groenlandia y Norteamérica. Hacia 1480, marinos europeos intentaban navegar deliberadamente hacia lo que denominaban la mítica "isla de Brasil".

Documentos de la época respaldan esta conexión. En el invierno de 1497-1498, un comerciante inglés llamado John Day le escribió directamente a Colón para notificarle sobre el exitoso viaje de John Cabot a Norteamérica, mencionando como un dato sabido que hombres de Bristol ya realizaban esa misma ruta septentrional desde hacía años.

Esta información abre el interrogante sobre el trazado que eligió el genovés. Según el arqueólogo Robert McGhee, un marino experimentado sabía que la ruta más rápida a través del océano en el hemisferio norte consistía en ascender hacia latitudes altas y luego descender.

Al analizar la decisión de Colón de navegar en línea recta por el centro del Atlántico, McGhee planteó una hipótesis reveladora: “En lugar de eso, Colón tomó el camino más largo directamente a través del océano. Quizás estaba tratando de evitar Canadá. Quizás estaba tratando de evitar Vinlandia... que no era lo que estaba buscando. Creo que la intención de Colón era evitar América y por lo tanto tratar de llegar a las riquezas del Lejano Oriente”.