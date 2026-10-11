"La gestante": la novela que aborda el drama de la infertilidad y rompe los tabúes del deseo

"La Gestante", de la autora Mayra Potenza.

Abordas un tema que es muy íntimo y que incluso es tabú para muchas personas como lo es la infertilidad, ¿Cuál fue el trabajo que hiciste para balancear el dato duro y la investigación formal con la sensibilidad para poder empatizar con el personaje de Lara?

"El eje primordial era básicamente Lara y su imposibilidad. Más allá del tema médico, hay una gran imposibilidad psíquica, y es esto de no poder dejar de desear algo que se niega continuamente. Eso no es solo femenino, sino que es un drama humano", asegura Potenza.

"Gran parte del problema de la infertilidad se recrudeció precisamente porque se nos alargó la vida útil maternal. Se nos pospuso mucho el deseo. Las mujeres antes eran mamás muy jóvenes y ahora eso ya no es así", continúa explicando la autora.

Lejos de ser un texto exclusivo para un público específico, la obra "La Gestante" aborda los vínculos de pareja, la identidad y la resiliencia en ambos géneros: “Más allá del tema puntual que trata, no deja de ser una preciosa historia de amor, que puede ser de amor propio también. Básicamente, no deja de ser una novela donde los personajes son tres: Lara, David y la infertilidad", dice la autora.

¿Recibiste consultas, correos o alguna lectora que está atravesando por lo mismo que Lara se contactó con vos?

"Tengo la teoría personal de que lo que más duele es lo que menos se muestra. La que más cuesta contar es la que realmente les duele cada vez que se acuestan. En el caso de la infertilidad pasa mucho eso, uno se entera incluso de gente cercana después de mucho tiempo de esta búsqueda y nunca lo cuentan a la primera", concluyó Potenza.