Jubilaciones de ANSES en octubre 2026: cuánto cobro en mano con el aumento del 1,66% y el bono oficial

Esta actualización en los haberes que paga ANSES obedece a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado durante agosto, que fue del 1,7%, pero ajustado técnicamente a dos decimales para arrojar el valor exacto exigido por la ley. A este ajuste porcentual se le suma la continuidad de la ayuda económica extraordinaria, que define los nuevos topes de ingreso.
Grilla previsional: montos definitivos de octubre 2026
La aplicación del aumento, combinada con la inyección del bono estatal, modifica todas las escalas del sistema. Así quedan conformados los importes de bolsillo con el bono de $70.000 ya incluido:
- Jubilación mínima: $505.748,51
- PUAM (Pensión Adulto Mayor): $418.598,80
- PNC (Invalidez y Vejez): $375.023,95
- Jubilación máxima: $2.932.174,86
Cómo se reparte el bono de $70.000 este mes
El refuerzo de $70.000 mantiene su importe nominal congelado desde marzo de 2024 y se acredita automáticamente en la misma cuenta y fecha que el haber principal. Su entrega se instrumenta de la siguiente manera:
- Pago íntegro ($70.000): está destinado de manera directa a quienes cobran la jubilación mínima, las Pensiones No Contributivas (PNC) y la PUAM.
- Pago proporcional: los beneficiarios con haberes superiores a la mínima ($435.748,51) reciben un complemento variable equivalente a la diferencia exacta necesaria para alcanzar el límite de $505.748,51.
- Sin bono: las personas cuyas prestaciones superen por sí solas el tope de $505.748,51 en el mes quedan excluidas de esta compensación.
El paso a paso para gestionar tu jubilación en ANSES
Aquellas personas que reúnan las condiciones legales para retirarse pueden iniciar su expediente siguiendo esta ruta simplificada:
- Acceso al portal: ingresar al sitio web oficial de la entidad y dirigirse al apartado Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Auditoría de aportes: buscar en el menú la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral para corroborar que todos los períodos trabajados figuren en el sistema.
- Reunión de pruebas: ante la ausencia de registros, es obligatorio recopilar recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a la obra social o certificaciones de servicios, y adjuntar el Formulario 6.18 correspondiente a la solicitud previsional.
- Cita en sucursal: solicitar un turno mediante la plataforma digital para ser atendido en una oficina de ANSES y acudir en la fecha acordada presentando el DNI original.
En pocas palabras
- Aumento de jubilaciones: Los haberes de octubre de ANSES se liquidan con un incremento del 1,66% basado en el IPC de agosto.
- Bono de $70.000: Se mantiene el refuerzo para jubilados que no superen ciertos topes de ingresos.
- Trámite jubilatorio: Se detallan los pasos para iniciar expedientes y consultar la historia laboral en Mi ANSES.