Jubilaciones de ANSES en octubre 2026: cuánto cobro en mano con el aumento del 1,66% y el bono oficial

Esta actualización en los haberes que paga ANSES obedece a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado durante agosto, que fue del 1,7%, pero ajustado técnicamente a dos decimales para arrojar el valor exacto exigido por la ley. A este ajuste porcentual se le suma la continuidad de la ayuda económica extraordinaria, que define los nuevos topes de ingreso.

Grilla previsional: montos definitivos de octubre 2026

La aplicación del aumento, combinada con la inyección del bono estatal, modifica todas las escalas del sistema. Así quedan conformados los importes de bolsillo con el bono de $70.000 ya incluido: