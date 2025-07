India: el tremendo error en la construcción de un puente que causó el despido de 7 ingenieros

Concretamente, el nuevo puente ferroviario está ubicado en la ciudad de Bhopal, recordada por un escape de gas tóxico de la fábrica de Union Carbide que mató a miles de personas en 1984.

La función del puente era mejorar la conectividad entre Mahamai Ka Bagh, Pushpa Nagar y la zona de la estación con Nueva Bhopal, pero hasta ahora solo ha generado controversia por la curva de 90° que se hizo viral en las redes a partir de fotos y videos publicados por los habitantes de esas ciudades.

Embed - Tube Indian on Instagram: "In Bhopal, a newly built bridge with a risky 90-degree turn has led to major action. After a detailed report highlighted safety concerns, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav suspended seven engineers from the Public Works Department and blacklisted the construction and design firms involved. The Ashbagh ROB, meant to reduce traffic near a busy railway crossing, faced public backlash due to its sharp curve. Officials had blamed land shortage near a metro station. Now, the government plans to redesign the bridge by replacing the turn with a broader curve for safety."