Hulk Hogan: amigo cercano reveló cómo fueron sus últimos días

Bischoff visitó a Hogan en su casa de Florida poco antes de su fallecimiento. Durante esa conversación telefónica previa al encuentro, el propio Hulk Hogan le confesó a su amigo: "Realmente quiero verte, pero me da un poco de vergüenza que me veas así porque he estado bastante enfermo". Esta admisión reveló la vulnerabilidad de quien durante décadas fue sinónimo de fuerza y carisma en el ring.

Hulk Hogan: "Me da vergüenza que me veas así"

proyecto bischoff La amistad de Hulk Hogan con Bischoff duró hasta el final de la vida del luchador.

Bischoff contó en su podcast cómo fue esa visita de una hora en Florida. Su amigo estaba débil y sonaba cansado. Nick, el hijo de Hogan, lo había alentado a llamar. "Cuando te miro, no veo lo mismo que tú ves cuando te miras al espejo, así que jódete, estaré allí el lunes", le dijo Bischoff.