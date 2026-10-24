Hace 16 años comenzó con un carrito de café y pan: hoy su empresa aparece en anuncios de Nestlé

La oferta también creció. Además de café caliente, Juan comenzó a preparar capuchinos, frappés y otras bebidas, junto con alimentos como tortas, molletes y chilaquiles. Sin embargo, el negocio no se quedó únicamente en la calle. Juan empezó a compartir videos de su trabajo cotidiano, las bebidas que preparaba y los alimentos que ofrecía a sus clientes. Ese contenido permitió que más personas conocieran el emprendimiento, incluso quienes nunca habían visitado el carrito.

De utilizar Carnation a aparecer en su publicidad

La presencia en internet se convirtió en una parte importante de la identidad de Desayunos el Carrito. En 2025, Juan registró su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Uno de los detalles más llamativos de su historia es la relación con la leche Carnation, un producto que Juan utilizaba para preparar algunas de sus bebidas.

Con el tiempo, la marca incorporó al emprendedor a una campaña publicitaria. Su rostro comenzó a aparecer en anuncios instalados en distintos puntos de Ciudad de México, incluidos espacios del Metro. De esta manera, el hombre que comenzó vendiendo café y pan desde un carrito terminó formando parte de la publicidad de una compañía internacional.