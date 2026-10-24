Hace 16 años comenzó con un carrito de café y pan: hoy su empresa aparece en anuncios de Nestlé

Hace 16 años, una idea sencilla se convirtió en el punto de partida de una historia de esfuerzo y perseverancia. Con un carrito, café, pan y muchas ganas de salir adelante, una persona decidió apostar por su propia empresa y comenzar a construir una oportunidad con los recursos que tenía a su alcance.
En 2010, Juan comenzó a vender café, pan y desayunos desde un carrito en la colonia Del Valle Norte, en Ciudad de México. Su objetivo era sacar adelante un pequeño negocio, sin imaginar que, años después, su imagen aparecería en una campaña publicitaria de Carnation, marca perteneciente a Nestlé.
Hace 16 años creó una empresa con un carrito de café: hoy Carnation lo lleva a su publicidad
Su emprendimiento, llamado Desayunos el Carrito, nació con una propuesta de ofrecer alimentos y bebidas a quienes buscaban desayunar antes de comenzar su jornada. El negocio se instaló en la esquina de Morena y Providencia, donde fue construyendo una clientela con el paso del tiempo.
La oferta también creció. Además de café caliente, Juan comenzó a preparar capuchinos, frappés y otras bebidas, junto con alimentos como tortas, molletes y chilaquiles. Sin embargo, el negocio no se quedó únicamente en la calle. Juan empezó a compartir videos de su trabajo cotidiano, las bebidas que preparaba y los alimentos que ofrecía a sus clientes. Ese contenido permitió que más personas conocieran el emprendimiento, incluso quienes nunca habían visitado el carrito.
De utilizar Carnation a aparecer en su publicidad
La presencia en internet se convirtió en una parte importante de la identidad de Desayunos el Carrito. En 2025, Juan registró su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Uno de los detalles más llamativos de su historia es la relación con la leche Carnation, un producto que Juan utilizaba para preparar algunas de sus bebidas.
Con el tiempo, la marca incorporó al emprendedor a una campaña publicitaria. Su rostro comenzó a aparecer en anuncios instalados en distintos puntos de Ciudad de México, incluidos espacios del Metro. De esta manera, el hombre que comenzó vendiendo café y pan desde un carrito terminó formando parte de la publicidad de una compañía internacional.
En pocas palabras
- Emprendimiento en México: Juan inició en 2010 con un carrito de café y pan, ofreciendo desayunos en Ciudad de México.
- Crecimiento y Visibilidad: Su negocio, Desayunos el Carrito, ganó popularidad compartiendo contenido en línea, llegando a ser incluido en publicidad de Nestlé.
- Reconocimiento de Marca: Tras registrar su marca en 2025, Juan pasó de usar leche Carnation a protagonizar campañas publicitarias de la misma.