Furor por el tren que une el mar con la montaña: cuánto cuestan los pasajes para recorrer más de 800 kilómetros

Recorrer la Patagonia en tren, desde la costa atlántica hasta la Cordillera de los Andes, vuelve a ser una alternativa para quienes buscan combinar transporte y turismo. El Tren Patagónico habilitó la venta de pasajes para noviembre y diciembre de su servicio tradicional entre Viedma y San Carlos de Bariloche, con un trayecto de más de 800 kilómetros y 12 estaciones.
La demanda comenzó con fuerza desde la apertura de las boleterías, especialmente para los camarotes y el traslado de vehículos particulares. Así lo señaló Darío Dukart, gerente comercial de Tren Patagónico SA, quien destacó el volumen de consultas para los próximos dos meses.
“Hay una gran demanda de pasajes para noviembre y diciembre. Hace unos días lanzamos la venta y tenemos muchísimas consultas, sobre todo para la clase Camarote y para el transporte de vehículos en las bandejas automovileras”, explicó. También indicó que la clase Pullman es solicitada por turistas y escuelas que organizan viajes de estudio.
Cuánto cuesta viajar en el Tren Patagónico en noviembre y diciembre
Las tarifas varían según la categoría elegida y, en el caso de Pullman y Camarote, según si el pasajero reside o no en Río Negro.
No residentes
Pullman, por pasajero
$104.900
$126.200
Camarote, por cama
$145.900
$176.300
La clase Pullman dispone de butacas individuales. El Camarote, en cambio, ofrece compartimentos privados para descansar durante el recorrido nocturno, con dos camas tipo marinera, portaequipajes, una mesa pequeña, espacio para guardar pertenencias y wifi.
Para quienes desean llevar su propio vehículo, la formación cuenta con bandejas automovileras. Los precios dependen de la altura del rodado: $176.300 para vehículos de hasta 1,55 metros y $243.900 para los que miden desde 1,56 metros.
Los boletos Pullman pueden adquirirse por el sitio web oficial de la empresa, además de los canales presenciales y telefónicos habilitados en estaciones y agencias.
En cambio, las reservas de Camarote y de bandeja automovilera se gestionan únicamente de manera presencial o telefónica en las estaciones autorizadas y agencias oficiales.
La formación sale todos los viernes desde Viedma a las 17 y llega a Bariloche a las 11.53 del día siguiente.
Las 12 estaciones y los servicios a bordo del tren del momento
Durante el viaje, el tren pasa por:
- Viedma
- San Antonio Oeste
- Valcheta
- Ramos Mexía
- Sierra Colorada
- Los Menucos
- Maquinchao,
- Ingeniero Jacobacci
- Clemente Onelli
- Comayo
- Pilcaniyeu
- San Carlos de Bariloche
Además del traslado, dispone de un coche comedor con gastronomía basada en sabores típicos y regionales. Durante los fines de semana largos también funciona un coche cine, con proyecciones de producciones argentinas y patagónicas.
En pocas palabras
- Tren Patagónico: habilitó la venta de pasajes para noviembre y diciembre entre Viedma y Bariloche.
- Alta demanda: se registran muchas consultas para camarotes y transporte de vehículos en bandejas automovileras.
- Tarifas: los precios varían según la clase y si el pasajero es residente de Río Negro o no.