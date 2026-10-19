Furor por el tren que une el mar con la montaña: cuánto cuestan los pasajes para recorrer más de 800 kilómetros

Turismo en Bariloche: el recorrido del Tren Patagónico para conocer paisajes increíbles Foto gentileza rionegro.com.ar

Cuánto cuesta viajar en el Tren Patagónico en noviembre y diciembre

Las tarifas varían según la categoría elegida y, en el caso de Pullman y Camarote, según si el pasajero reside o no en Río Negro.

No residentes

Pullman, por pasajero

$104.900

$126.200

Camarote, por cama

$145.900

$176.300

La clase Pullman dispone de butacas individuales. El Camarote, en cambio, ofrece compartimentos privados para descansar durante el recorrido nocturno, con dos camas tipo marinera, portaequipajes, una mesa pequeña, espacio para guardar pertenencias y wifi.

Para quienes desean llevar su propio vehículo, la formación cuenta con bandejas automovileras. Los precios dependen de la altura del rodado: $176.300 para vehículos de hasta 1,55 metros y $243.900 para los que miden desde 1,56 metros.

Los boletos Pullman pueden adquirirse por el sitio web oficial de la empresa, además de los canales presenciales y telefónicos habilitados en estaciones y agencias.

En cambio, las reservas de Camarote y de bandeja automovilera se gestionan únicamente de manera presencial o telefónica en las estaciones autorizadas y agencias oficiales.

La formación sale todos los viernes desde Viedma a las 17 y llega a Bariloche a las 11.53 del día siguiente.

Las 12 estaciones y los servicios a bordo del tren del momento

Durante el viaje, el tren pasa por:

Viedma

San Antonio Oeste

Valcheta

Ramos Mexía

Sierra Colorada

Los Menucos

Maquinchao,

Ingeniero Jacobacci

Clemente Onelli

Comayo

Pilcaniyeu

San Carlos de Bariloche

Además del traslado, dispone de un coche comedor con gastronomía basada en sabores típicos y regionales. Durante los fines de semana largos también funciona un coche cine, con proyecciones de producciones argentinas y patagónicas.