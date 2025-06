El Programa de Acompañamiento Social (PAS) es una iniciativa que busca acompañar a los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo de más de 50 años o que son madres de cuatro o más hijos menores de 18 años. El objetivo del gobierno nacional es mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las familias, promoviendo su autonomía y desarrollando sus capacidades.

Ex Potenciar Trabajo Acompañamiento Social Acompañamiento Social brinda apoyo integral para mejorar la situación laboral y de vida de las familias.

Ex Potenciar Trabajo: ¿abren las inscripciones al programa Acompañamiento Social?

Si bien fue el Ministerio de Capital Humano quien anunció que se iba a dar una nueva etapa de registración para el Programa de Acompañamiento Social, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia no habilitó una página web para la inscripción al ex Potenciar Trabajo. De hecho, no han informado cuándo estará disponible.