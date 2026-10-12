"Esta medida es inadmisible": el reclamo de Aprocam por el cobro de peaje en una Ruta 7 "destrozada"

Desde Aprocam criticaron que se haya puesto en marcha el cobro de peajes, cuando el transitado corredor presenta un estado deplorable. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Carlos Messina, presidente de Aprocam, cuestionó con firmeza la modalidad del servicio, y aseguró: "En cualquier servicio, primero se brinda la prestación y luego se cobra. Por eso, consideramos que esta medida es inadmisible. ¿Será que estamos volviendo al modelo de concesiones de los años '90?"

El diagnóstico que realizaron desde Aprocam sobre el tramo que va desde Agrelo hasta el Paso Internacional Cristo Redentor "es sumamente preocupante".

Por ejemplo, advirtieron casi dos décadas sin intervenciones de fondo en la calzada. Además, el trayecto entre Punta de Vacas y Las Cuevas presenta severas deformaciones, losas destruidas y puentes dañados. También aseguraron que las grietas y pozos provocan roturas constantes de neumáticos y maniobras evasivas peligrosas en zonas de alta montaña.

Desde Aprocam advirtieron casi dos décadas sin intervenciones de fondo en la calzada.

Desde Aprocam aclararon que la entidad no se opone al pago de un canon peajero, sino a la falta de reciprocidad. La exigencia unánime del sector transportista mendocino es clara: se debe reparar de forma prioritaria la cinta asfáltica y garantizar la señalización y seguridad antes de aplicar incrementos tarifarios en el corredor trasandino.