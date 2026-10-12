"Esta medida es inadmisible": el reclamo de Aprocam por el cobro de peaje en una Ruta 7 "destrozada"

La Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) manifestó en las últimas horas .0un duro rechazo tras el inicio del cobro de peajes a vehículos de carga en el corredor internacional de la Ruta Nacional 7 por parte de la empresa concesionaria Caminos del Aconcagua.
Desde el sector transportista tildaron la medida de "inadmisible", argumentando que el servicio comenzó a cobrarse sin que se hayan realizado las obras de infraestructura básicas para garantizar la seguridad vial.
¿Cuáles son las tarifas del peaje?
El inicio de la concesión trajo consigo un incremento sustancial en la estación de peaje de Las Cuevas. Mientras que anteriormente los camiones abonaban un monto inferior a los $2.000, los nuevos valores vigentes oscilan entre los $7.500 y $9.300, dependiendo del número de ejes de cada unidad.
Carlos Messina, presidente de Aprocam, cuestionó con firmeza la modalidad del servicio, y aseguró: "En cualquier servicio, primero se brinda la prestación y luego se cobra. Por eso, consideramos que esta medida es inadmisible. ¿Será que estamos volviendo al modelo de concesiones de los años '90?"
El diagnóstico que realizaron desde Aprocam sobre el tramo que va desde Agrelo hasta el Paso Internacional Cristo Redentor "es sumamente preocupante".
Por ejemplo, advirtieron casi dos décadas sin intervenciones de fondo en la calzada. Además, el trayecto entre Punta de Vacas y Las Cuevas presenta severas deformaciones, losas destruidas y puentes dañados. También aseguraron que las grietas y pozos provocan roturas constantes de neumáticos y maniobras evasivas peligrosas en zonas de alta montaña.
Desde Aprocam aclararon que la entidad no se opone al pago de un canon peajero, sino a la falta de reciprocidad. La exigencia unánime del sector transportista mendocino es clara: se debe reparar de forma prioritaria la cinta asfáltica y garantizar la señalización y seguridad antes de aplicar incrementos tarifarios en el corredor trasandino.
En pocas palabras
- Aprocam rechaza el cobro de peajes en la Ruta 7 sin obras de infraestructura básicas previas.
- Tarifas elevadas: los peajes en Las Cuevas aumentaron a entre $7.500 y $9.300 para camiones.
- Exigencia del sector: se pide reparar la calzada, señalización y seguridad antes de aplicar tarifarios.