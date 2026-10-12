Es mendocino, juega en la selección argentina de fútbol de talla baja y busca apoyo para viajar al Mundial

Matías busca ayuda para llegar al Mundial de Marruecos

A través de un mensaje que difundió en redes sociales, Matías contó que necesita apoyo económico para afrontar los gastos del viaje, los botines y la vestimenta. El tiempo apremia: debe reunir el dinero lo antes posible para poder comprar los pasajes y organizar su participación en el Mundial.

El esfuerzo para llegar hasta ahí no es nuevo. Desde hace cuatro meses integra la Selección Argentina de Fútbol Talla Baja, un equipo que reúne a jugadores de distintas edades y provincias. Para Matías, la convocatoria representa la posibilidad de realizarse en su carrera deportiva, aunque el costo de participar en una competencia internacional se convirtió en un obstáculo que no puede resolver solo.

La Selección Argentina de Fútbol de Talla Baja que competirá en Marruecos en en Mundial 2026. Redes sociales

Entrena en Mendoza y sostiene su sueño por su cuenta

Actualmente, Matías entrena por sus propios medios y mantiene su preparación mientras combina los entrenamientos con la escuela secundaria y las exigencias de su vida cotidiana.

La situación del fútbol de talla baja en la provincia también plantea dificultades. La Selección Mendocina de Talla Baja se disolvió porque sus integrantes provenían de distintos departamentos y muchos tenían problemas para afrontar los gastos de traslado. A eso se sumaba la falta de un lugar fijo donde entrenar, lo que complicaba la continuidad de las prácticas.

Pese a ese panorama, Matías siguió adelante con su formación deportiva. Ahora, con la convocatoria nacional y el Mundial en el horizonte, necesita el respaldo de la comunidad para transformar esa oportunidad en un viaje posible.

Una selección que reúne jugadores de talla baja de todo el país

La Selección Argentina de Fútbol Talla Baja surgió en 2010 gracias al impulso de Facundo Rojas, un referente oriundo de Corrientes. Con el tiempo, la iniciativa se extendió y el fútbol de talla baja creció hasta convertirse en un movimiento con presencia internacional.

La Selección Argentina de Fútbol de Talla Baja ha tenido sus logros. El equipo es pionero a nivel mundial, bicampeón de América y campeón del primer Mundial de Fútbol de Talla Baja disputado en Argentina en 2023.

Actualmente existen más de 24 selecciones de talla baja en distintos países. En Argentina, el equipo nacional reúne a jugadores de diferentes edades, desde adolescentes de alrededor de 15 años hasta deportistas cercanos a los 40. No se organiza en categorías por edad, sino que existe una única selección nacional.

Los encuentros de preparación se realizan una vez por mes en distintas provincias. Los propios jugadores deben afrontar los costos de traslado para participar de esas reuniones, una dificultad que refleja las exigencias económicas que implica llevar adelante una carrera deportiva sin contar necesariamente con respaldo institucional o patrocinadores.

Cómo ayudar a Matías Vera

Matías Vera difundió un flayer con sus datos para que quien quiera y pueda colaborar con su sueño, pueda realizar el aporte.

El Mundial de Fútbol Talla Baja se disputará en Marruecos entre el 20 y el 30 de noviembre de 2026. Para Matías, llegar a esa cita significa representar a la Argentina y a Mendoza en una competencia que reúne a deportistas de distintos países.

Quienes quieran acompañarlo pueden contactarlo a través de su cuenta de Instagram, @matii.vera18, o mediante el alias mati.vera.16, que figura en el flyer difundido para buscar sponsors. El objetivo es conseguir ayuda de empresas, comercios, emprendedores y particulares que puedan colaborar con los gastos del viaje.

Matías ya consiguió la convocatoria. Ahora necesita que aparezcan los apoyos que le permitan cumplir el sueño de jugar el Mundial.