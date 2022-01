El titular de clínicas privadas de Mendoza advirtió que la ocupación de camas UTI roza el 100%

En declaraciones a Canal 7, el directivo indicó: "Llegamos a una tasa de ocupación del 97%, lo que significa prácticamente ocupación plena, al menos en el sector privado. Venimos sufriendo un aumento sostenido durante las últimas cinco semanas pero aclaro que no todos los pacientes son Covid. Lo cierto es que llegan muchos con patologías asociadas al coronavirus, como neumonías".

También contó Torres que "muchos pacientes con Covid, en el orden del 80%, no están vacunados o no han completado el esquema. También están los que dejaron pasar mucho tiempo desde la segunda dosis y no se aplicaron el refuerzo".

Si bien la variante ómicron puede ser más benigna el tiempo de internación demanda un promedio de 10 días

El personal contagiado y los maltratos

El referente de Aclisa ratificó la información publicada hace pocos días acerca de que el 30% de los médicos están aislados por Covid o por ser contacto estrecho y que en el caso de los enfermeros el porcentaje llega al 40. Esto hace que los que están trabajando tengan que suspender licencias y no se tomen francos lo que comienza a asemejare a la situación vivida el año pasado con la segunda ola.

Pero el problema no es sólo la salud del personal. También están expuestos a malos tratos y es por ello que la Asociación de Clínicas lanzó por las redes sociales una campaña de concientización.

"La pandemia de Covid ha sacudido nuestras vidas, ha generado desde temor hasta ansiedad. Los trabajadores de la salud hace 2 años que se mantienen de pie, poniendo su mayor esfuerzo. Sin embargo, son víctimas de malos tratos Compartimos nuestra campaña #cuidemos a los que nos cuidan" dice el mensaje de la entidad.

"Los insultos ya son una cosa de todos los días. La gente llega a la clínica y no tiene paciencia cuando ve que tardan en atenderla. Recibimos reporte de que cada una hora un médico o un enfermero es insultado", le contó Rodolfo Torres a diario UNO.

"Estamos todos cansados -reflexionó Torres- por lo que pido que seamos comprensivos y le demos una mano a médicos y enfermeros como ellos nos la dan cuando se necesita".

Finalmente aclaró: "Cuando comenzamos la pandemia de cada 100 detectados, 10 necesitaban internación y ahora sólo 3, lo que sucede es que llegan todos juntos y les quedan dos semanas duran por delante"

Reabrir camas

Gonzalo Álvarez Parma, delegado de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) en Cuyo, también se refirió al aumento de la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva. Dijo el profesional que "en los últimos 10 días tenemos incremento sostenido. Hay algunos pacientes que entraron por otras patologías y después resultaron positivos de Covid".

"Volvemos al pleno pico de la segunda ola -agregó- con recurso humanos desgastado. Todo esto se nota con internaciones en las guardias y en los traslados interhospitalarios. Habrá que reabrir camas".