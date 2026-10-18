El tiempo en Mendoza este domingo: anuncian lluvias en el llano y nevadas en la cordillera

La jornada en Mendoza se presentará con nubosidad variable y un leve ascenso de la temperatura antes del ingreso de la inestabilidad.

El dato clave del día estará dado por la inestabilidad. Se prevén precipitaciones que comenzarán durante la tarde en el sur de la provincia para luego extenderse hacia los oasis Centro (Valle de Uco) y Norte (Gran Mendoza y Lavalle) con probabilidades de chaparrones hacia la noche, acompañados por vientos leves del noreste.

Las precipitaciones comenzarán por la tarde en el sur provincial y se extenderán hacia el Valle de Uco y el Gran Mendoza en forma de chaparrones.

El panorama meteorológico en la cordillera

En la zona de alta montaña, las condiciones climáticas también tenderán a empeorar con el correr de las horas. Se anticipa cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, con desarrollo de nevadas a partir de la tarde.