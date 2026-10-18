De acuerdo con el reporte elaborado por el meteorólogo Carlos Bustos, de la Dirección de Contingencias Climáticas (OVM), Mendoza registrará este domingo una jornada con nubosidad variable y un leve ascenso de la temperatura, alcanzando una máxima de 21°C y una mínima de 10°C.
El tiempo en Mendoza este domingo: anuncian lluvias en el llano y nevadas en la cordillera
Las precipitaciones arrancarán por la tarde en el sur y abarcarán el centro y norte provincial. Habrá nevadas en la cordillera
El dato clave del día estará dado por la inestabilidad. Se prevén precipitaciones que comenzarán durante la tarde en el sur de la provincia para luego extenderse hacia los oasis Centro (Valle de Uco) y Norte (Gran Mendoza y Lavalle) con probabilidades de chaparrones hacia la noche, acompañados por vientos leves del noreste.
El panorama meteorológico en la cordillera
En la zona de alta montaña, las condiciones climáticas también tenderán a empeorar con el correr de las horas. Se anticipa cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, con desarrollo de nevadas a partir de la tarde.
El pronóstico oficial detalla que la probabilidad de precipitaciones aumentará hacia el cierre del día, alcanzando hasta un 40%. Para las primeras horas de la jornada, la temperatura rondará los 11°C, subiendo a 19°C durante la tarde y descendiendo a 14°C por la noche.
En pocas palabras
- Nubosidad y ascenso: se espera nubosidad variable con un leve ascenso de temperatura, alcanzando una máxima de 21°C.
- Precipitaciones: habrá inestabilidad con precipitaciones por la tarde en el sur, extendiéndose al centro y norte provincial por la noche.
- Alta montaña: el pronóstico indica cielo parcialmente a mayormente nublado con nevadas a partir de la tarde.