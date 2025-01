El posteo de una de las hijas de Rito Irañeta y Andrea Raganato tras la muerte de ambos en Chile

foto irañeta.jpg La última foto de Rato y Andrea en la celebración por sus 50 años de casados. Fuente: Instagram.

Una de los 11 hijos del matrimonio, Eugenia, compartió en sus historias de Instagram mensajes como: "Tuve el honor de fiscalizar su ingreso a Chile... fueron 10 minutos de maravillosa conversación...para mi toda una linda sorpresa porque conocía su nombre más no su rostro... en 10 minutos me habló de todo lo bello que tiene el rugby: grandes amistades... me transmitió nobleza, sencillez, mucha alegría... nos despedimos con un hasta pronto...mis respetos sinceros para tan irreparable pérdida".

Este miércoles se oficiará una misa de cuerpo presente en la capilla Carmelo del Espíritu Santo, en calle Terrada al 4.500 en Luján de Cuyo. Y luego serán sepultados en el Cementerio Parque Jardín Mendoza.

Posteo Irañeta.jpg

Otro de los mensajes que publicó en sus historias reza: "Mi más sentido pésame! Vi durante muchos años a tus padres en misa! Compartimos la paz de Dios y la Eucaristía... sin conocerlos, los conocía a través de la fe de Dios. Unos grandes!.Bendiciones para toda la familia que sigue sus caminos de amor! Mis oraciones para ellos y para ustedes!

Irañeta.jpg El recuerdo y homenaje de Eugenia a sus padres. Fuente: Instragram.

Graciela: Una simple observadora de la pareja que fueron".

Por último, Eugenia posteó dos fotos de sus padres de distintos momentos para homenajearlos.