El enredo de la locutora Laura Carbonari con Mercado Pago: por error mandó $8.000 al Chaco

Ahora, Carbonari apela, a través de las redes sociales, a la buena fe de la mujer identificada como Verónica Noemí Barrios para que le devuelva el dinero que recibió vía transferencia bancaria en su cuenta de Mercado Pago, sin dudas la billetera virtual más utilizada en todo el país para hacer todo tipo de transacciones comerciales: desde la compra de un café al paso hasta el pago de servicios o del alquiler.

"El problema es que en el apuro (o por mis torpes dedos) en vez de Berros puse Barrios y me equivoqué. Mandé la plata a una persona que no era" "El problema es que en el apuro (o por mis torpes dedos) en vez de Berros puse Barrios y me equivoqué. Mandé la plata a una persona que no era"