El emotivo video de León, que tiene autismo y es de Tunuyán: "Duelen los oídos"

“La pirotecnia es un tema que nos afecta ahora, pero esto lo sufre León todo el año con otros ruidos, como el del caño de escape de las motos, porque sufre hipersensibilidad auditiva”, manifestó.

León es autista2.jpg León es muy sensible a los ruidos fuertes.

“Quisimos personalizarlo, mostrarlo. Él es León. En las campañas no se muestra mucho a la gente, son impersonales; y por eso decidimos hacer el video”, puntualizó el papá.

Navidad complicada y León alterado

La Navidad, dijo, fue "complicada”. “Cuando empezaron a tirar petardos, bombas de estruendo y cohetes se alteró muchísimo. Para nosotros la Navidad dura hasta ese momento, ya que luego debemos llevarlo a un lugar seguro y contenerlo”, advirtió el papá.

Javier repitió: “Este es un tema que excede las fiestas. Hay muchas motos o autos que andan con el escape libre y no se imaginan el daño que provocan. Circulan como si estuviesen preparados para una competición”, agregó.

“No juzgo a la gente que lo hace, sino que le pido que tratemos de entender, porque supongo que los que tiran petardos o los que andan en motos ruidosas no tienen o no conocen lo que es el autismo, no les toca vivirlo y por ende no entienden esta discapacidad”, continuó.

Javier y Vanesa, la mamá, piden a la comunidad que este video sensibilice en este Fin de Año que se avecina.

“Por favor, quienes tiraron cohetes y petardos, recapaciten. Nosotros, de todos modos, seguiremos peleando por el bienestar de nuestro hijo”, concluyó el hombre.