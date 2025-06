El abogado de la niña internada por sufrir bullying: "Un compañero le tiró alcohol en los ojos"

El abogado contó que conoció a la familia por otro reclamo, cuando un hermano de la niña se fracturó en una escuela. “Yo me especialicé hace más de 20 años en daño en establecimientos educativos, hice mi tesis sobre la responsabilidad civil de las escuelas. He llevado casos por fracturas, cortes, caídas. Pero esto fue distinto. Nunca me había llegado un caso de bullying, y menos uno tan grave”, aseguró en diálogo con “Gracias por el día”, de radio Nihuil.

Edificio UCIM DGE patricias mendocinas.jpg El edificio de la DGE, en Patricias Mendocinas. El organismo estatal tiene cinco días para apelar. Gentileza

La historia empezó en 2021 cuando una niña de 11 años comenzó a sufrir agresiones constantes por parte de un compañero de grado. Según el fallo judicial, el hostigamiento incluyó golpes, zancadillas, escupidas e incluso que le tirara alcohol en los ojos. Miranda explicó que el patrón de violencia era reiterado y que “la forma de vincularse de este niño era a través del maltrato”.