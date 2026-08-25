Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este sábado 25 de agosto y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Efemérides: los sucesos más importantes que ocurrieron el 25 de agosto
Un día como hoy ocurrieron distintos hechos destacados en la Argentina y en el mundo. Te contamos cuáles segun las efemérides
El 25 de agosto es el 237.° día del año en el calendario gregoriano y a partir de este día quedan 128 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
Efemérides: los sucesos más importantes que ocurrieron el 25 de agosto
Cada 25 de agosto se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo. Por ejemplo, hoy se celebra el Día Mundial del Peluquero en conmemoración de 1270, fecha en la que murió el rey Luis IX de Francia, quien en su reinado declaró "hombre libre" a su peluquero personal, por lo que esa profesión dejó de ser “plebeya”. En Argentina comenzó a celebrarse en 1877, cuando se fundó la Sociedad de Barberos y Peluqueros.
Además, es el Día Mundial del Cuidado de la Piel para destacar la importancia de cuidar el órgano más grande de nuestro cuerpo y la primera capa que se enfrenta diariamente a factores externos. El Día Internacional del Ramen y el Día Naranja sobre la violencia que sufren las mujeres también tienen lugar en este día.
Otras de las efemérides destacadas de hoy son:
- En Argentina es el Día Nacional de Ayuda a la Persona con Autismo.
- El 25 de agosto de 2012 murió Neil Armstrong, el primer humano en pisar el suelo lunar.
- Nace la modelo Claudia Schiffer, quien llegó a ser una de las más cotizadas del mundo.
- Nace el director y productor de cine estadounidense Timothy "Tim" Burton.
- Un día como hoy murió el filósofo, poeta y filólogo Friedrich Wilhelm Nietzsche, uno de los intelectuales más influyentes en la cultura occidental.
En pocas palabras
- 25 de agosto: se conmemoran efemérides destacadas a nivel nacional y mundial.
- Celebraciones: Día Mundial del Peluquero, del Cuidado de la Piel, del Ramen y Día Naranja.
- Eventos históricos: muerte de Neil Armstrong y Friedrich Nietzsche, nacimiento de Claudia Schiffer y Tim Burton.