El 25 de agosto es el 237.° día del año en el calendario gregoriano y a partir de este día quedan 128 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.

Efemérides: los sucesos más importantes que ocurrieron el 25 de agosto

Hoy es el Día del Peluquero.

Cada 25 de agosto se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo. Por ejemplo, hoy se celebra el Día Mundial del Peluquero en conmemoración de 1270, fecha en la que murió el rey Luis IX de Francia, quien en su reinado declaró "hombre libre" a su peluquero personal, por lo que esa profesión dejó de ser “plebeya”. En Argentina comenzó a celebrarse en 1877, cuando se fundó la Sociedad de Barberos y Peluqueros.