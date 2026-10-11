A 54 años del accidente aéreo que conmocionó al mundo y dio origen a una de las gestas de supervivencia más impactantes de la historia contemporánea, Eduardo Strauch visitará Mendoza para brindar una charla abierta al público.
Eduardo Strauch llega a Mendoza para compartir su testimonio a 54 años del Milagro de Los Andes
El sobreviviente del recordado accidente aéreo de 1972 brindará una charla abierta en la Legislatura provincial y presentará su libro "Desde el silencio". La actividad es organizada por la Cámara de Diputados
Se trata de uno de los protagonistas del conocido como Milagro de Los Andes, con relación al avión que transportaba rugbiers uruguayos y se estrelló en plena cordillera. Un grupo de ellos sobrevivió pese a as tremendas inclemencias del tiempo, que incluyeron frío extremo, nieve y aludes.
El encuentro, organizado por la Cámara de Diputados de Mendoza, será el próximo viernes 16 de octubre, a las 10.30, en el Auditorio de la Legislatura provincial. La actividad tendrá como eje central la presentación de su libro Desde el silencio, escrito en colaboración con Mireya Soriano Lagarmilla.
Un relato de resiliencia en la alta montaña
Strauch es uno de los 16 uruguayos que sobrevivieron a la tragedia ocurrida en octubre de 1972, cuando el avión militar que transportaba a 45 pasajeros *en su mayoría integrantes del equipo de rugby Old Christians- se estrelló en la Cordillera de los Andes. Tras el impacto, el grupo debió soportar temperaturas bajo cero, avalanchas y condiciones extremas durante más de dos meses hasta lograr el ansiado rescate.
En su obra Desde el silencio, el conferencista y arquitecto reconstruye aquella vivencia extrema desde una perspectiva humana e íntima. El texto aborda los momentos clave pasados en el fuselaje, el proceso de toma de decisiones para subsistir y el impacto emocional que dejó la experiencia a lo largo de su vida.
La convocatoria en la Casa de Leyes mendocina permitirá a los asistentes escuchar de primera mano un testimonio de superación y trabajo en equipo que continúa inspirando a diferentes generaciones.
Datos del evento
- Fecha: viernes 16 de octubre
- Hora: 10.30
- Lugar: Auditorio de la Legislatura de Mendoza (Peatonal Sarmiento y Patricias Mendocinas)
- Entrada: charla abierta al público
En pocas palabras
- Eduardo Strauch: el sobreviviente del Milagro de Los Andes dará una charla en Mendoza.
- Presentación de libro: compartirá su testimonio y lanzará su obra "Desde el silencio".
- Detalles del evento: la actividad será el viernes 16 de octubre en la Legislatura provincial.