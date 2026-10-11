Eduardo Strauch llega a Mendoza para compartir su testimonio a 54 años del Milagro de Los Andes

Eduardo Strauch escribió Desde el silencio.

Un relato de resiliencia en la alta montaña

Strauch es uno de los 16 uruguayos que sobrevivieron a la tragedia ocurrida en octubre de 1972, cuando el avión militar que transportaba a 45 pasajeros *en su mayoría integrantes del equipo de rugby Old Christians- se estrelló en la Cordillera de los Andes. Tras el impacto, el grupo debió soportar temperaturas bajo cero, avalanchas y condiciones extremas durante más de dos meses hasta lograr el ansiado rescate.

En su obra Desde el silencio, el conferencista y arquitecto reconstruye aquella vivencia extrema desde una perspectiva humana e íntima. El texto aborda los momentos clave pasados en el fuselaje, el proceso de toma de decisiones para subsistir y el impacto emocional que dejó la experiencia a lo largo de su vida.

La convocatoria en la Casa de Leyes mendocina permitirá a los asistentes escuchar de primera mano un testimonio de superación y trabajo en equipo que continúa inspirando a diferentes generaciones.

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