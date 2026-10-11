Eduardo Sacheri presentó su nuevo libro en Mendoza: "Al arte lo hacemos de lo que no tenemos"

Sacheri habló de todo en Mendoza y adelantó su novela policial para 2027, "El tiempo es veloz". Foto: Feria del Libro

Y después sí llegó el plato fuerte de la noche. Con la transmisión en vivo del programa "Buenas noches y hasta luego" que se emite por Radio Nihuil, Sergio Tano Robles, Patricia Alanis, Rocío Corpa y Ricardo Montacuto le dieron más vida aún al Centro Cultural que aguardaba la llegada del creador de "La pregunta de sus ojos", "Aviones en el cielo", "Lo mucho que te amé" y tantos otros éxitos, Eduardo Sacheri.

Y entonces, de repente, a modo de extensión del envío radial y a sala llena, las luces se posaron sobre el oriundo de Castelar y el Tano, quienes sostuvieron un entretenido y divertido diálogo que más que entrevista formal fue eso, una charla amena llena de contenido. Una charla con mucha historia y mucho fútbol. Y realidades sociales, miedos, victorias y fracasos.

"Van cambiando las formas del amor. Mi amor por Independiente de Avellaneda es el mismo, está entre las cinco cosas que más amo en la vida, pero ese amor va cambiando. Aunque desde que está el VAR no puedo disfrutar, no se puede gritar un gol. Con lo que me gusta ir a la cancha...", soltó Sacheri ante los centros al área que bien iba tirándole el periodista y relator de La Paz.

El nuevo libro que Eduardo Sacheri presentó en Mendoza.

A lo que añadió: "Lo que hizo la Selección en este Mundial fue maravilloso. Con el tiempo nos daremos cuenta. Contra Inglaterra la pasé como el demonio, apenitas mejor que aquel partido de 1986. Pero estos chicos nos acostumbraron a decir 'faltan 10 minutos, podemos', fue maravilloso".

Ya con el foco en sus multipremiados cuentos futboleros, el escritor recordó los inicios: "Si no aparecían en aquel programa de Alejandro Apo (NdR: Todo con afecto, Radio Continental, 1996) no pasaba nada. Ahí comenzó todo. Fueron tres años entregando cuentos impresos en la radio. A la gente le gustaron y después llegó la editorial. Hoy escribir es mi primer trabajo, aunque sigo dando clases de Historia en la secundaria".

No se iba a olvidar de Malvinas el visitante ilustre, claro que no. La memoria en homenaje a los ex combatientes y algunos pasajes históricos de aquella fatídica guerra de 1982 se mezclaron con los conceptos obligados de la inteligencia artificial que copa nuestros días. "Le tengo miedo a la IA. A lo mejor el día de mañana sirve para curar enfermedades que hoy son incurables, ahí la cosa cambiaría. Pero yo quiero leer una novela escrita por una persona, quiero saber que del otro lado hay una persona", dijo.

Eduardo Sacheri habló con Diario UNO y adelantó el nombre de su próxima novela policial. Foto: gentileza

Además, Sacheri les dio un consejo a los jóvenes escritores que atentos escuchaban: "Para que a otras personas les gusten tus textos hay que mejorarlos. No es escribir y listo. Un texto para que guste tiene que estar bien escrito. Y hay que leer mucho. Recuerden que al arte lo hacemos de lo que no tenemos. Cuando uno es feliz no necesita el arte".

Tres cortitas con Eduardo Sacheri en La Paz (y un anuncio)

- ¿Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos?

- Es muy difícil definir eso. Yo me limito a ser enormemente feliz porque tanto Messi como Maradona jugaron para Argentina. Ellos son los dos mejores de todos los tiempos. No sé cuál es mejor. Creo que no hace falta saberlo.

-Hay una problemática muy grande entre los chicos que es la de las apuestas online, las apuestas ilegales...

- Enormemente preocupante. Y me parece buenísimo que se tomen cartas en el asunto. Creo que el mundo del fútbol tiene deudas por todos lados, me refiero a cosas que debería hacer mejor. Como por ejemplo, asegurarse de que algo tan hermoso como el fútbol no sea terreno fértil para cultivar esas adicciones tan terribles en cualquiera, sobre todo en los chicos.

- ¿Y qué se viene en la obra de Sacheri, qué está escribiendo?

- Yo alterno: un año novela, un año libro de historia. El año que viene toca novela. Y vendrá una novela policial que se llamará "El tiempo es veloz".