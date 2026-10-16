De qué murió Fernando Confessore, el histórico periodista de TN que dejó una huella en la televisión

La información preliminar indica que Fernando Confessore murió, aparentemente, de un paro cardíaco.

El sentido adiós a Fernando Confessore y el homenaje de sus compañeros en TN

La encargada de comunicar la triste novedad a la audiencia fue la pantalla del propio canal donde trabajaba. Su colega Mario Massaccesi dedicó unas emotivas palabras al aire para recordar su trayectoria profesional y resaltar su faceta humana como esposo y padre.

“Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995. Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, expresó conmocionado el conductor.

Con una presencia ininterrumpida desde hace tres décadas en la señal de noticias marcando las tardes de la pantalla, Confessore deja un recuerdo imborrable entre sus compañeros de equipo y las miles de familias que diariamente seguían sus reportes meteorológicos.