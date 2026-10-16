El periodismo y la televisión argentina están de luto tras confirmarse la dolorosa noticia de la muerte de Fernando Confessore. El histórico meteorólogo de Todo Noticias (TN) murió durante la madrugada a causa de una descompensación repentina en su domicilio particular, ubicado en el barrio porteño de Versalles.
De qué murió Fernando Confessore, el histórico periodista de TN que dejó una huella en la televisión
El periodista y meteorólogo Fernando Confessore murió en su casa del barrio de Versalles. Enorme dolor en sus compañeros y en la gente
De acuerdo con la información policial, el trágico episodio ocurrió cerca de las 2 de la mañana en su vivienda de la calle La Huella, en el barrio de Versalles, Buenos Aires.
La fuerza de seguridad se apersonó en el lugar tras una llamada de urgencia de su esposa, Paula Gabriela Franco, quien alertó que el periodista se había desvanecido de forma imprevista en la cocina. A pesar del rápido despliegue de los efectivos y del personal del SAME, las maniobras de RCP realizadas durante varios minutos no lograron reanimarlo.
La información preliminar indica que Fernando Confessore murió, aparentemente, de un paro cardíaco.
El sentido adiós a Fernando Confessore y el homenaje de sus compañeros en TN
La encargada de comunicar la triste novedad a la audiencia fue la pantalla del propio canal donde trabajaba. Su colega Mario Massaccesi dedicó unas emotivas palabras al aire para recordar su trayectoria profesional y resaltar su faceta humana como esposo y padre.
“Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995. Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, expresó conmocionado el conductor.
Con una presencia ininterrumpida desde hace tres décadas en la señal de noticias marcando las tardes de la pantalla, Confessore deja un recuerdo imborrable entre sus compañeros de equipo y las miles de familias que diariamente seguían sus reportes meteorológicos.
En pocas palabras
- Fallecimiento: murió el periodista y meteorólogo Fernando Confessore a los 57 años.
- Causa: el deceso se produjo por una descompensación repentina en su domicilio.
- Trayectoria: Confessore era un histórico del pronóstico del tiempo en Todo Noticias (TN) desde 1995.