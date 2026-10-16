Conmoción por la muerte de Fernando Confessore: el adiós a uno de los históricos meteorólogos de la TV

Su carrera en los medios masivos cobró gran relevancia por su labor ininterrumpida en TN (Todo Noticias) y eltrece, señales en las que trabajó durante décadas marcando el pulso diario del tiempo para millones de argentinos.

Con su estilo claro, pedagógico y siempre acompañado de un toque de simpatía, logró transformar la información meteorológica en un segmento cercano y ameno para la audiencia que sigue a diario el pronóstico del tiempo.

Su presencia era un clásico de las mañanas y tardes de la televisión, convirtiéndose en una figura familiar para los hogares argentinos.

El dolor de sus colegas y el recuerdo tras su muerte

Además de su indiscutible rigurosidad técnica al anticipar pronósticos del tiempo y fenómenos climáticos, sus compañeros de trabajo lo recordaron por su constante buen humor, compañerismo y generosidad tras bambalinas.

Tras confirmarse su partida, las redes sociales y las pantallas de los canales donde trabajó se llenaron de mensajes de despedida por parte de conductores, cronistas, productores y seguidores.

Todos coincidieron en destacar la huella imborrable que deja tanto en el periodismo especializado como en el afecto de quienes compartieron el día a día con él.

Fernando Confessore, un gran compañero

Mario Massaccessi fue el encargado de contarles a los televidentes de TN la triste noticia de la muerte del metorólogo este viernes. Lo describió como un excelente compañero, buen padre y esposo.

“Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995″, fueron las primeras palabras que dijo el conductor de Tempraneros.

Después, agregó: “Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico del tiempo o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor de toda una vida con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”.

Massaccesi confesó que Fernando era un hincha de Boca Juniors “bastante cabrón que se enojaba fácil y no lograba ocultarlo”. También dijo que “fue un compañero excepcional, que siempre se dedicó a lo suyo y no tenía problemas con nadie”.