Daiana Contrera, la mendocina que ganó la corona internacional de Miss Belleza Marina 2026

Daiana Contrera es una mendocina que apostó por un sueño: obtener la corona internacional de Miss Belleza Marina 2026, que se realiza cada año en Punta Cana, República Dominicana. La joven, que además es diseñadora de modas, pudo cumplir su objetivo y regresar a Mendoza con la corona del concurso.
Según la información difundida por su equipo, es la primera mendocina en obtener la corona de esta competencia. Su regreso a la provincia se produjo el lunes 19 de octubre, con un logro que llevó el nombre de Mendoza a un escenario internacional.
La mendocina con un símbolo nacional
Uno de los momentos destacados de su participación fue la presentación del traje típico, inspirado en el ceibo, la flor nacional argentina. El diseño estuvo a cargo de Sergio Castro, diseñador de alta costura de Luján de Cuyo.
“Una miss representa a un país, y yo quería hacerlo con algo que tuviera historia. El ceibo es nuestra flor nacional, y su leyenda es la de una mujer que no se dejó vencer. Cuando nombraron a la Argentina, me dio orgullo que esa fuera la flor que llevé”, expresó Contrera.
Moda y producción de eventos en Mendoza
Además de su participación en concursos de belleza, Daiana dirige Sans Étiquette, una productora de eventos de moda que desarrolla actividades en el Espacio Arizu y el Hotel Hilton Mendoza.
La experiencia en el certamen internacional reunió así dos aspectos de su recorrido: la representación argentina a través de la indumentaria y su vínculo con el mundo de la moda. El traje diseñado por Castro fue parte de esa apuesta por mostrar un símbolo nacional ante las delegaciones participantes.
En pocas palabras
- Daiana Contrera: la diseñadora de modas mendocina ganó la corona internacional de Miss Belleza Marina 2026 en Punta Cana.
- Traje Típico: representó a Argentina con un diseño inspirado en el ceibo, la flor nacional, creado por Sergio Castro.
- Carrera Adicional: Contrera dirige Sans Étiquette, una productora de eventos de moda en Mendoza.