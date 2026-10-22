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República Dominicana

Daiana Contrera, la mendocina que ganó la corona internacional de Miss Belleza Marina 2026

Daiana obtuvo el título en un certamen realizado en Punta Cana. Para representar a la Argentina eligió un traje inspirado en el ceibo, la flor nacional

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Daiana Contrera, la miss belleza marina internacional que trajo la corona a Mendoza. 

Daiana Contrera, la miss belleza marina internacional que trajo la corona a Mendoza. 

Daiana Contrera es una mendocina que apostó por un sueño: obtener la corona internacional de Miss Belleza Marina 2026, que se realiza cada año en Punta Cana, República Dominicana. La joven, que además es diseñadora de modas, pudo cumplir su objetivo y regresar a Mendoza con la corona del concurso.

Según la información difundida por su equipo, es la primera mendocina en obtener la corona de esta competencia. Su regreso a la provincia se produjo el lunes 19 de octubre, con un logro que llevó el nombre de Mendoza a un escenario internacional.

La mendocina con un símbolo nacional

Uno de los momentos destacados de su participación fue la presentación del traje típico, inspirado en el ceibo, la flor nacional argentina. El diseño estuvo a cargo de Sergio Castro, diseñador de alta costura de Luján de Cuyo.

Daiana Contrera lució un vestido inspirado en la flor de ceibo, símbolo nacional.

Daiana Contrera lució un vestido inspirado en la flor de ceibo, símbolo nacional.

“Una miss representa a un país, y yo quería hacerlo con algo que tuviera historia. El ceibo es nuestra flor nacional, y su leyenda es la de una mujer que no se dejó vencer. Cuando nombraron a la Argentina, me dio orgullo que esa fuera la flor que llevé”, expresó Contrera.

Moda y producción de eventos en Mendoza

Además de su participación en concursos de belleza, Daiana dirige Sans Étiquette, una productora de eventos de moda que desarrolla actividades en el Espacio Arizu y el Hotel Hilton Mendoza.

La experiencia en el certamen internacional reunió así dos aspectos de su recorrido: la representación argentina a través de la indumentaria y su vínculo con el mundo de la moda. El traje diseñado por Castro fue parte de esa apuesta por mostrar un símbolo nacional ante las delegaciones participantes.

En pocas palabras

  • Daiana Contrera: la diseñadora de modas mendocina ganó la corona internacional de Miss Belleza Marina 2026 en Punta Cana.
  • Traje Típico: representó a Argentina con un diseño inspirado en el ceibo, la flor nacional, creado por Sergio Castro.
  • Carrera Adicional: Contrera dirige Sans Étiquette, una productora de eventos de moda en Mendoza.
Resumen generado por Thinkindot AI

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