Daiana Contrera, la mendocina que ganó la corona internacional de Miss Belleza Marina 2026

Daiana Contrera lució un vestido inspirado en la flor de ceibo, símbolo nacional. Redes sociales

“Una miss representa a un país, y yo quería hacerlo con algo que tuviera historia. El ceibo es nuestra flor nacional, y su leyenda es la de una mujer que no se dejó vencer. Cuando nombraron a la Argentina, me dio orgullo que esa fuera la flor que llevé”, expresó Contrera.

Moda y producción de eventos en Mendoza

Además de su participación en concursos de belleza, Daiana dirige Sans Étiquette, una productora de eventos de moda que desarrolla actividades en el Espacio Arizu y el Hotel Hilton Mendoza.

La experiencia en el certamen internacional reunió así dos aspectos de su recorrido: la representación argentina a través de la indumentaria y su vínculo con el mundo de la moda. El traje diseñado por Castro fue parte de esa apuesta por mostrar un símbolo nacional ante las delegaciones participantes.