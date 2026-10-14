Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre 2026 tras conocerse la inflación

El cálculo de lo que cobrará el sector pasivo en noviembre surge de la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24. Ese mecanismo vincula los haberes con la evolución mensual de los precios, tomando como referencia el IPC registrado dos meses antes.

En resumen, no se requiere un decreto adicional del Poder Ejecutivo para aplicar el porcentaje. La actualización opera de forma directa a partir del dato oficial del INDEC.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en noviembre 2026

Los valores para el undécimo mes del año quedarán de la siguiente manera, sin incluir el bono:

Jubilación mínima: $444.027,73

$444.027,73 Jubilación máxima: $2.989.061,80

$2.989.061,80 Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $355.222,19

$355.222,19 Pensiones no Contributivas (PNC): $310.819,42

$310.819,42 Prestación Básica Universal (PBU): $203.122,42

La jubilación mínima marca el piso del sistema. Es el haber que cobran más de 5 millones de personas entre jubilados y pensionados de Argentina.

La máxima, en cambio, representa el techo previsional. Solo la alcanzan quienes durante su vida laboral realizaron los aportes más altos al sistema.

Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados que cobran la mínima

El bono de refuerzo para los que perciben hasta la jubilación mínima suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos. Desde hace dos años, ese extra está congelado en $70.000 mensuales. Pero al menos no ha dejado de pagarse.

Sin embargo, la continuidad y el monto del bono extraordinario dependen de una decisión específica del Gobierno, que hasta el momento no confirmó si mantendrá el refuerzo durante noviembre.

Si se ratifica el pago del bono, los jubilados de la mínima cobrarán $514.027,73 en total. Ese monto surge de sumar los $444.027,73 del haber base más los $70.000 del refuerzo.

El bono extra de $70.000 beneficia a todos los que tienen un haber igual o inferior a la jubilación mínima. También alcanza a pensionados y titulares de prestaciones no contributivas que no superen ese umbral.

Cuánto subirá la AUH en noviembre por inflación

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones familiares se actualizan con el mismo porcentaje que las jubilaciones. La fórmula del DNU 274/24 aplica para todo el sistema de ANSES.

Los valores para noviembre quedarán de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.563,17

$159.563,17 Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE): $159.563,17

$159.563,17 Asignación por hijo del sistema SUAF (primer escalón): $79.791,78

La AUH es una prestación mensual que cobran más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes de familias en situación de vulnerabilidad. El requisito principal es que los padres estén desocupados o trabajen en la economía informal.

La Asignación por Embarazo (AUE) funciona con la misma lógica. Se paga desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento, cuando pasa a convertirse en AUH.

El sistema SUAF, en cambio, alcanza a trabajadores registrados. Los montos varían según el nivel de ingresos del grupo familiar, con escalas que van desde $79.791,78 para los que menos ganan hasta montos inferiores para quienes tienen salarios más altos.

Cómo funciona la fórmula de movilidad que aumenta los haberes de ANSES